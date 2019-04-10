Başkan Sekmen: “İstişare kültürü bizim en büyük şiarımızdır”

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında kendisiyle görüşmeye gelen Erzurumluları tek tek dinleyen Başkan Sekmen, fırsat buldukça Dadaşların kentle ilgili fikir ve düşüncelerini de sorarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hemşehrilerimiz, kadirşinas Erzurumlu kardeşlerim ve vatandaşlarımız kısacası 7'den 70'e herkes bizleri ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletiyor. Ufku, ideali, fikri ve öngörüleriyle bizlere her daim yol gösteren kıymetli hemşehrilerimin ortak kanaatiyle bu aziz şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. İstişare kültürü ve gönül belediyeciliği ekseninde şehrin dinamiklerini hep birlikte zirveye taşıyarak, önümüzdeki süreçte turizm ve kalkınma ölçekli hedeflerimizi tek tek hayata geçireceğiz” dedi. İkinci dönemde kentsel ve bölgesel kalkınmaya yönelik bir yönetim anlayışının hayata geçeceğine dikkati çeken Başkan Sekmen, “5 yıl Erzurum'u adım adım tahlil ederek kent problemlerini rehabilite ettik. Şehrimizin kaynaklarını yatırıma dönüştürerek kadim kentimizin çehresini değiştirdik. Şimdi elde ettiğimiz ivmeyi bütün yönleriyle değerlendirerek, ortak akıl ve müşavere kültürüyle Erzurum'un iktisadi, ekonomik, sosyal, turizm ve sportif değişimini, gelişimini daha büyük hedeflerle daha büyük yatırımlarla devam ettireceğiz” diye konuştu.