Başkan Sekmen: “Şehrimize yatırım yapmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz ve Sudan Değişim Hareketi'nin Lideri Dr. Waheeb İbrahim Haroun'la bir araya geldi.

Makamda gerçekleşen görüşmede, Sudan ve Türkiye ilişkileri ele alındı, Erzurum özelinde görüş alışverişinde bulunuldu. Sudan Değişim Hareketi'nin Lideri Dr. Waheeb İbrahim Haroun, beraberinde Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'le birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Sudan Değişim Hareketi'nin Lideri Dr. Haroun ise, Türkiye'nin Sudan için geçmişten bu zamana kadar hep ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu ve bu durumun bundan sonra değişmeyeceğinin altını çizdi. Dr. Waheeb İbrahim Haroun, “Türkiye bizim için önemli, bundan sonraki süreçte de Türkiye ile olan ilişkilerimiz sağlam bir zemin üzerinde yürümeye devam edecek” dedi.

Erzurum'a ise, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'in daveti üzerine geldiğini dile getiren Dr. Waheeb İbrahim Haroun, bu sayede özellikle kış turizmi ve diğer sektörlerde yatırım noktasında şehri yakından görme fırsatı bulacağını kaydetti. Başkan Sekmen de, Erzurum'u son 5 yıl içerisinde yerli ve yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, “Erzurum'a yatırım yapmak isteyen herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu manada tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.