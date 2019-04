Başkan Sekmen: “Teşekkürler Erzurum, teşekkürler aziz dadaşlar”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum'un gösterdiği vefaya ve kadirşinaslığa karşı kuşkusuz şükran dileklerimiz bile yetersiz kalacaktır” dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Mehmet Sekmen, sonuçlara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede; Erzurum'un, farkını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. Sekmen, “Dadaş, vefayı yine elden bırakmadı Dadaş, gönül hanesinin kapılarını yine ardına kadar araladı... Dadaş, ‘hizmet yolunda da kardaş olalım' diyerek uzattığımız elimizi adeta yüreğiyle kavradı Ve Dadaş, Dadaş'a yakışanı bir kez daha yaptı” diyerek, seçim sonuçlarına dair özel bir tarifte bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, samimiyet, tevazu ve gayretle çıktıkları hizmet yolunda Erzurum için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizerek, “Hamdolsun, gördük ki; gayretimiz boşa gitmemiş. Erzurum için yaptıklarımızı yapacaklarımıza teminat olarak gösterdiğimiz vatandaşlarımız, gördük ki; bizleri yürekleriyle dinlemiş. Erzurum'un geleceğine dair kurduğumuz düşlere, gördük ki; Dadaşlar da ortak olmuş. Ne mutlu bizlere ve ne mutlu ortak paydası Erzurum olanlara...” ifadelerini kullandı.

“ERZURUM TAVRINI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Başkan Sekmen, Erzurum'un Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye il genelinde verdiği desteğin yanı sıra Büyükşehir ve merkez ilçeler başta olmak üzere diğer birçok ilçeyi de sahiplenmek suretiyle ortaya koyduğu duruşun her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getirdi. Sekmen, “Hizmette ikinci dönemimizi üstelik desteklerini artırarak bizlere tevdi eden kıymetli hemşehrilerimiz, aynı zamanda Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Ortaya koyduğu iradesiyle bu davayı sahipsiz bırakmayacağının mesajını vermekle kalmadı, AK Parti'ye olan bağlılığını da tescilledi. Erzurum'un hakşinas halkı, Cumhur İttifakı çatısı altında sergilediği duruşla birlik ve beraberliğimizi somutlaştırdı, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü oldu. İşte 31 Mart seçimleri, sonuçları itibariyle bu bakımdan da büyük bir öneme haizdir. Dolayısıyla bu sonuçların izahı kucaklaşmaktır, bütünleşmektir, kaynaşmaktır, ele ele vermek ve omuz omuza durmaktır, birlik olmaktır, beraber olmaktır. Erzurum'un güneyinden kuzeyine ve doğusundan batısına dört bir yanını gönül iklimiyle kuşatmak; bu atmosferde hep birlikte soluk alıp vermek ve kardeşçe yaşamak demektir” diye konuştu.

“SEÇİMLERİN KAZANANI ERZURUM OLMUŞTUR”

Seçimin kazanan tarafının kesinlikle Türkiye ve Erzurum olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seçimi biz kazanmadık, Erzurum kazandı. Çünkü Erzurum'da son 5 yılda hizmetin ve yatırımın adı olduk. Bu seçimi Erzurum kazandı; çünkü bu kadim şehir adına çok önemli hedefler ortaya koyduk ve o hedeflere doğru bugün itibariyle yol bile almaya başladık. Bu seçimi Erzurum kazandı; çünkü Erzurum'u bir ‘marka kent' haline getirmeyi kafamıza koyduğumuz gibi, bu yola beraber başımızı da koyduk. Hal böyle iken; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da parti ayrımı gözetmeksizin, bu mübarek beldenin her yönünü ve her yerini geliştirmek ve kalkındırmak için seferber olacağız. Halkımızla iç içe olacak, inşa ettiğimiz gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız. İlçelerimizi başımıza taç, her bir vatandaşımızı ise gönlümüze sertaç ettik, etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, teşekkür mesajlarına da yer verdi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Öncelikle Liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bize olan desteğinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Süreçte Cumhur İttifakı kapsamına alınan Erzurum için kıymetli desteklerini seferber eden MHP Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kabinemizin kıymetli üyeleri ve milletvekillerimize, yeni seçilen belediye başkanlarımıza, seçim çalışmalarına başladığımız günden sandık başına gittiğimiz güne varıncaya kadar yoğun bir tempoyla çalışan AK Parti'mizin il, ilçe ve beldelerdeki tüm teşkilatlarına, İl Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, MHP Erzurum İl Başkanımıza, MHP'nin Erzurum il ve ilçe teşkilatlarına, MHP'li ve Ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bizleri bu mesai zarfında yalnız bırakmayan medya mensubu kardeşlerime de minnettarım. En önemlisi ise, güler yüzlerini ve sıcak ilgilerini bizlerden hiç esirgemeyen Dadaşlara duyduğumuz minnet ve şükran borcudur. Esnafımız, tüccarımız, STK temsilcilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, özel sektörümüz, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kızlarımız, kısacası çaldığımız her kapıda mütebessim çehreleriyle karşılaştığımız Erzurum halkına şükran borçluyum. İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, katıldığımız mitinglerde bizleri coşkuyla dinleyen tüm kardeşlerimize yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim sonuçlarının hayırlı olması dileklerimi, Yakutiye'den Aziziye'ye, Hınıs'tan Tekman'a, Narman'dan Tortum'a, Karayazı'dan Palandöken'e, Olur, Oltu ve Şenkaya'dan Çat'a, İspir'den Pazaryolu'na, Horasan'dan Köprüköy ve Pasinler'e, Uzundere'den Aşkale ve Karaçoban'a varıncaya kadar tüm Erzurum'a iletiyorum. Biz birlikte varız, birlikte bütünüz. Erzurum'u gelecek güzel günlere hep birlikte taşıyacak, gönül birlikteliği ve kardeşlikten asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü biz Erzurum'a ve Erzurum halkına hizmeti boynumuza borç bilmişiz. Evvel Allah'ın izniyle partimize ve bizlere verilen desteği çalışarak, gayret ederek ve yine gecemizi gündüzümüze takıp, Erzurum için çalışarak karşılıksız bırakmayacağız.”