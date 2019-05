Başkan Sekmen'den “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Alnından akan terden, gayreti, çalışkanlığı ve emeğinden başka hiçbir gücü bulunmayan çalışan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi. Mesajında; 1 Mayıs'ın, devletin ve milletin varlığını idame ettirmek için çalışan milyonlarca insan için aslında bir gurur günü olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanlar, milli gelirimizi sürekli ayakta ve dipdiri tutanlar için bugün gurur günüdür” dedi.

Çalışanların emeğinin, iktisadi yaşamda elde edilen en önemli değerlerden birisi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “O emek ki; milletimizin beklenti, talep ve ihtiyaçlarının giderilmesidir. O emek ki; birlikte olmanın, bir arada çalışmanın, yardımlaşmanın ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilenmesidir. Ve o emek ki; sosyo-ekonomik hayatta pay sahibi olmaktır, ülke ekonomisine yön vermektir. İşte böylesine önemli bir gücü temsil eden çalışanlarımızın yeri kuşkusuz bizim için çok özeldir ve dahi kıymete değerdir” diye konuştu.

Başkan Sekmen, zorlukların her türlüsüne göğüs geren, kursağına giren her lokmayı alın teriyle yoğuran çalışanların sürekli yanında olduklarını, onların hak ve hukukuna riayet etmek için azami gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Kendi kurumumuz çatısı altında çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere, en büyük arzumuz tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin refah düzeylerinin yükselmesidir, yaşam kalitelerinin artmasıdır. Çalışan emekçilerimizin hak ve hayal ettikleri sosyal ve ekonomik çalışma koşulları, bizim de kesinlikle hedefimiz ve ortak paydamızı oluşturmaktadır. Çünkü biz çalışanlarımızın hakkını kendi hakkımız olarak gören ve onların emeklerini her türlü değerin üzerinde tutan bir anlayışa sahibiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün toplumsal dayanışmaya, huzura, barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyor, çalışanlarımıza ve tüm emekçi kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”