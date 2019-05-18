Başkan Sekmen'den 19 Mayıs mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; 19 Mayıs'ın, hürriyetine tarih boyunca pranga vurdurtmamış olan Türk milletinin yeniden şahlanışını ifade ettiğini belirterek, “Bu şahlanış ki; direnişin en kuvvetlisi, fedakârlığın en büyüğü, inanmışlığın en üst mertebesi ve de mücadelenin en millisidir” ifadesini kullandı.

“19 MAYIS MİLLİ BİR BAŞLANGICIN ADIDIR”

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kahraman Türk milletinin hürriyet aşkından, azim ve kararlılığından ilham alarak kurtuluş meşalesini tutuşturduğunu kaydeden Başkan Sekmen, bu meşalenin Erzurum ve Sivas kongreleriyle harlanıp büyüdüğünü ifade etti. Sekmen, “Tarih sahnesinden silinmek istenen necip milletimiz, geleceğini karartmak arzusundaki Haçlı zihniyetini ve onlarla işbirliği içerisindeki hain tüm mihrakları bozguna uğratmasını bilmiş; iffetli mücadelesiyle tarihe adeta ibretlik bir kayıt düşmüştür. O kayıt ki, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kuşkusuz ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıdır” diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN'DEN MİLLİ MÜCADELE VURGUSU

Mesajında Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümünün Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Milli Mücadele, şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla her türlü işgale ve sömürü girişimine, eziyete ve esarete, zulme ve zalime karşı durabilmek için mukaddes ve muazzez Anadolu topraklarında filizlenmiş, kök salmış ve boy verdikçe vermiş destansı bir ruhun adıdır. Yüce Allah'tan niyazımız; bu ruhla devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daim, vatanımızı da ilelebet kaim kılmasıdır. Varlığımız ve dirliğimiz ilelebet daim olsun, necip milletimiz daha nice yüzlerce yıl payidar kalsın inşallah” şeklinde konuştu.

“BU EMANETİN SAHİBİ GENÇLERİMİZDİR”

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını muhafaza ve müdafaa etme noktasında en büyük sorumluluğun geleceğin teminatı olan gençlere düştüğünü vurgulayan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Gençlerimiz, tarihsel süreçte yaşananları asla dikkatten kaçırmamalı; yarınların yol haritasını dünlerden mutlaka ibretler alarak hazırlamalıdır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında yüzlerce yıllık bir devlet tecrübesine sahip olduğunu asla unutmamalı; milli şuur, milli bilinç ve milli ahlak ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Böylece gözümüz arkada kalmayacak ve emanet bundan sonraki yıllarda da sürekli ehlinde kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı'nı kutladığımız bu dönemde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”