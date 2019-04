Başkan Sekmen'den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ile aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'ı yayımladığı bir mesajla kutladı.

Başkan Sekmen mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğini sembolize ettiğinin altını çizerek, “Millet iradesi ve egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün olmadığı ve kesinlikle olamayacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte bu günde yapılan açılışıyla kayıtlara geçmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan demek; bağımsızlık ve egemenlik demek, 23 Nisan demek; millet ve halk iradesi demek, Büyük Millet Meclisi demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte savaşarak verdiği bağımsızlık mücadelesini, bugün çok daha farklı yol ve yöntemlere karşı sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milli bağımsızlığımızı elde etme uğruna yıllar önce çetin mücadeleler vermiş olan milletimiz, günümüzde ise bu mücadelesini hemen her alanda gelişerek, kalkınarak ve büyüyerek vermek zorundadır. Türkiye'mizi gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet edebilir konuma ulaştırdığımız an, işte bu mücadelemizi taçlandırdığımız an olacaktır. Unutmayalım ki bu ülke, sadece kendi coğrafyasının değil, yeryüzündeki tüm mazlum milletlerin de umududur, ayakta kalma gücüdür” vurgusunu yaptı.

“Bizde çocuk demek; gelecek demektir”

Öte yandan TBMM'nin 23 Nisan 1920'de yapılan açılışı kadar, bu günün çocuklar için aynı zamanda bir bayram olarak kabul edilmesinin de derin anlamlar barındırdığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlama mesajında şunları kaydetti: “23 Nisan'ı sadece çocuklar için ilan edilmiş bir bayram olarak görmemek gerekir. 23 Nisan Çocuk Bayramı bizim için geleceğe dönük yüzleri de ifade eder. Bu bayram, geleceğimize dair güçlü bir teminat ve yine geleceğimize duyduğumuz güvenin de bir eseridir. Çünkü biz yarınlarımızı, çocuklarımızla ve gençlerimizle inşa ediyoruz. Dolayısıyla bizim için çocuk demek; küçücük dünyalar demek değildir. Bizde çocuk demek; ülkemizi gelişmiş dünya ülkeleri arasına yerleştirecek güç demektir, enerji demektir. Ve en önemlisi ise, bu enerjiyi en doğru biçimde kullanabilmek ve doğru kanalize edebilmektir. Biz işte bunun çabası içerisindeyiz. İstiyoruz ki; çocuklarımız zengin kültür ve medeniyet birikimimizi geleceğe taşısınlar. İstiyoruz ki; çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize saygıyla, tarih bilinci ve şuuruyla yetişsinler. Kendilerine güvensinler, teknolojiye hükmetsinler, bilim üretsinler, çağın ruhunu anlasınlar, geniş bir ufuk ve vizyona sahip bireyler haline gelsinler. Hedefimiz budur ve hepimizin bu hedef doğrultusunda elinden geleni yapması gerekmektedir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yâd ediyor, TBMM'nin kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum.”