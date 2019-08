Başkan Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen mesajında, tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, şanlı Türk tarihinin kahramanlık sayfalarından sadece birisi olduğunu belirterek, “Bu asil millet 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olmuştur ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bırakmıştır. 30 Ağustos 1922'de kaydedilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir” görüşlerine yer verdi.

Türk milletinin asırlar boyunca egemenlik sürmesinin altında yatan en temel faktörün, Hakk'ı daima üstün tutması ve göğsündeki sarsılmaz iman olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti:

“Biz bugünlere çevremizi sarıp sarmalayan ve manevi kalkanlarımız olan şehitlerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere yıkılmaz birer sur gibi dimdik ayakta kalmış olan gazilerimiz sayesinde geldik. Biz bugünlere Hakk'ı daima üstün tutan, doğruluktan ve adaletten ayrılmayan ecdadımız ve manevi mimarlarımızın duaları sayesinde geldik. Millet olarak bizler, tarihin her döneminde üzerimize gelen hain akınları işte bu sayede durdurduk. Vatanımıza, bayrağımıza, namus ve şerefimize tasallut etmeye kalkışan tüm güçlere ve şer odaklara, her türlü melanete ve musibete hep birlikte karşı durduk. Aynı sese kulak verdik, aynı sözde birleştik. Millet olarak dün de, bugün de, namımızı, şan ve şerefimizi Allah'ın izniyle yere hiç düşürmedik. İşte biz zaferleri böyle kazandık, kahramanlık destanlarını böyle yazdık. Dolayısıyla 30 Ağustos da, şeref dolu mazimizin paha biçilemez ziynetlerinden birisidir. Övünç ve kıvanç kaynağımızdır. Bu zafer ki, hatırladığımız her anda coşan gurur, minnet ve şükran duygularımızdır.”

Başkan Sekmen, “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajında Türkiye'nin üzerinde oynanan yeni oyunlar ve millete yönelik olarak kurulan yeni tuzaklara da işaret etti.

Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Emperyalist güçler, içerideki ve dışarıdaki bütün şer odaklarıyla birlikte asırlarca hep aziz milletimizi tarih sahnesinden silmenin, esaret altına almanın ve hürriyetimize pranga vurmanın düşlerini kurdular. Fakat necip milletimizin feraseti, basireti ve cesareti sayesinde her seferinde bozguna uğradı, her seferinde düş kırıklığı yaşadılar. Ama buna rağmen yılmadılar, bıkmadılar, usanmadılar. Yıllarca çeşitli kurgular yaptılar, bu kurguları için sürekli kuklalar buldular. Bugün de yine aynı yol ve yöntemlerle milleti sağduyudan uzaklaştırmak, kardeşi kardeşin karşısına dikmek istiyorlar. Bilinmelidir ki, bu oyunlara ve bu tuzaklara milletimiz asla prim vermeyecektir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş olan toprakları bugüne kadar hain emellere uğratmamış olan aziz milletimiz, sarsılmaz imanı ve inancıyla duruşunu zinhar bozmayacaktır. Vatanına, bayrağına ve toprağına sevdalı olan bu millet, hürriyetine, istiklal ve istikbaline, huzur ve istikrarına dikilen gözleri hiç tereddüt bile etmeden söndürecek, her türlü hile ve desiseyi, tertip edenleriyle birlikte gerekirse bu topraklara gömmesini de bilecektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Elde ettikleri kutlu mertebeleriyle de gazilerimize huzur ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum.”