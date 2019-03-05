Başkan Sekmen'den 31 Mart seferberliği

İlçeler arasında adeta mekik dokuyan Başkan Sekmen, seçim planlamaları kapsamında kimi zaman ev sohbetleri, kimi zaman da istişare toplantılarına katılırken, esnaf ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, Palandöken ilçesine bağlı Maksutefendi Mahallesi'ndeki istişare toplantısına katıldı. Sekmen, seçim temaslarını Yakutiye ilçesine bağlı Tebrizkapı semtindeki esnafı ziyaretle sürdürürken, Aziziye Gezköy Mahallesi'nde de, yine seçmenlerle bir araya geldi. Erzurum'un ilçelerini karış karış gezen ve gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Sekmen, 31 Mart seçimlerinin önemini anlatmaya devam ediyor.

Katılımcı yönetim anlayışı çok önemli

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in istişare buluşmaları programı için adresi bu kez Palandöken ilçesine bağlı Maksutefendi Mahallesi oldu. Partisinin ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte seçmenlerle bir araya gelen Mehmet Sekmen, katılımcı bir yönetim anlayışının başarıyı mutlaka beraberinde getireceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak istişare ve müzakereye verdiği önemin tüm kesimlerce bilindiğini hatırlatan Sekmen, “Bizim için önemli olan şehrimizin sorunlarını yine bu şehrin insanıyla birlikte çözüme kavuşturmaktır. Sorunları öncelik ve aciliyet sıralamasına tabi tutup, ardından teker teker çözüme kavuşturmaktır. Biz bu sıralamayı ise, vatandaşlarımızın beklenti, istek ve talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Gözümüz ve kulağımızla sürekli sokaklarda, mahallelerde ve ilçelerdeyiz. Vatandaşımız ne istiyor ve hangi adımı atmamızı bekliyor, ona bakıyoruz. Değerlendirmemizi ona göre yapıyor ve yol haritamızı da ona göre çiziyoruz” diye konuştu.

Tebrizkapı esnafıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Palandöken ilçesindeki temaslarının ardından rotasını merkez Yakutiye ilçesine çevirdi. Tebrizkapı esnafını tek tek ziyaret eden ve görüş alışverişinde bulunan Mehmet Sekmen, Tebrizkapı'nın, Erzurum'un kimliğini teşkil eden önemli bir bölge olduğunu belirterek; “Bu semtte tarih var, bu semtte Erzurum'un geçmişi var, kodları var. Bu semt Erzurum'un bir zamanlar ticaretinin attığı bir yerken, yılların ihmal edilmişliğinin yükü altında ezilmiş. Ama bu gidişata biz son verdik. Yürüttüğümüz projelerle Tebrizkapı'ya yepyeni bir çehre kazandırmaya başladığımız gibi, cazibesini de giderek artırıyoruz. Tebrizkapı ve civarını Erzurum'da açık adeta hava müzesine dönüştürüyoruz. Bunlar daha başlangıç; yeni dönemde inşallah yeni atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak” şeklinde konuştu. Tebrizkapı esnafının da sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Sekmen, seçim temaslarını daha sonra Aziziye ilçesinde sürdürdü.

Aziziye, Gezköy'de ev toplantısı

Aziziye'ye bağlı Gezköy semtinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Sekmen'e, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan da eşlik etti. Burada seçmenlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir yerel seçim olmadığının altını bir kez daha çizdi. Türkiye'nin yakın tarihi boyunca çeşitli darbe ve girişimlere tanıklık ettiğini dile getiren Başkan Sekmen, benzer karşı duruşların AK Parti iktidarları boyunca da yaşandığını hatırlattı.

31 Mart seçimlerinin önemini anlattı

Sekmen, “AK Parti'miz iktidarda olduğu dönemler boyunca sürekli bir takım komplo, tuzak, darbe girişimleri ve kalkışmalarla karşı karşıya kaldı. Bunun sebebi gayet açık; gelişen bir Türkiye istemiyorlar. Erzurum gelişsin istemiyorlar, Doğu Anadolu kalkınsın istemiyorlar, bu ülkede üretim olsun ve insanlar kazansın istemiyorlar. Onların istediği tek şey; diledikleri gibi yönetecekleri bir Türkiye Ama biz iktidarda olduğumuz sürece bu ülkeyi yine bu milletin evlatları yönetecek. İşte 31 Mart seçimlerine bu zaviyeden bakmalıyız. Çünkü aziz milletimizin karşısına bu kez de 31 Mart seçimleri üzerinden çıkmaya çalışacaklar. Onlara da, onların içerideki kuklaları ve taşeronlarına da bu fırsatı vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Gezköy'deki seçmen buluşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçede de esnaf ziyaretlerinde bulundu.