Başkan Sekmen'den anlamlı buluşma

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların onuruna verilen iftar yemeğine katılan Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Şunun altını çizmekte fayda var ki; Engellilik hali ya da engelli olmak; kesinlikle bir kusur, eksiklik ya da bir kabahat olmadığı gibi, her bir birey de aynı zamanda engelli adayıdır. Kaldı ki; Biz ilahi hakikate inanmış ve iman etmişiz. İnancımıza göre; ister fiziksel olsun isterse zihinsel, engellilik hali sonuç itibariyle ilahi bir takdir ve aynı zamanda Yüce Allah'ın biz kullarını imtihan vesilesidir” dedi. “Ve asıl engellilik hali; işte bu hakikate kalplerimizde yer açmama ve Allah'ın bizi kesinlikle birbirimizle tamamladığını unutma gafletidir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Asıl engellilik; engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak adımları atmama, onları toplumdan soyutlama ve kendi kaderleriyle baş başa bırakma halidir. Ve gerçekte bunun adı zihniyet engelidir, vicdan engelidir. İçinde bulunduğumuz Engelliler Haftası ise, işte bu zihniyet eksikliğini ortadan kaldırmak için bize göre önemli bir fırsattır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkemizde 8 milyon 400 bin, memleketimiz Erzurum'da ise, 54 bin 334 engelli kardeşimiz yaşıyor. Hükümetimizin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Büyükşehir Belediyemiz de, Erzurum'daki engelli kardeşlerimiz için kol kanat germiş; onlara yol ve yoldaş olmuştur.”

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR”

Başkan Sekmen, “Engelli kardeşlerimiz başımızın tacıdır” dedi. Konuşmasında engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara da vurgu yapan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği gibi belediyemize başvuran engelli kardeşlerimiz toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ulaşım ihtiyaçlarını tekerlekli sandalye ve akülü araba gibi mekanik elemanlar aracılığıyla gideren engelli kardeşlerimize, bir nevi teknik servis hizmeti de veriyoruz. Akülü aracı veya tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlarımızın araçlarını servislerimizle alıyor, belediyemize ait atölyemizde ücretsiz tamir ediyor ve tekrar vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Özel Buhara Hastanesi ile yaptığımız protokol ile engelli kardeşlerimiz fizik tedavi imkânlarından artık ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Tedavi gören vatandaşlarımızı ise, belediyemize ait servis araçlarıyla hastanelere yine biz taşıyoruz. Bunun dışında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran engelli kardeşlerimizi iş yaşamına dahil etmeye yönelik girişimlerimiz de mevcut. TURKCELL GLOBAL ile yaptığımız protokol sonucunda engelli kardeşlerimizin istihdam edilmelerine öncelik verilmiş ve kendilerine pozitif ayrıcalık sağlanmıştır. İlaveten engelli bakım ve hasta bakım elemanı kurslarından faydalanan engelli yakınlarının da işe yerleştirilmeleri sağlanmaktadır. Bilinmelidir ki; engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmayı da kendimize borç bildik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; engelli destek birimine başvuran engellilerimizin su faturalarını yüzde 50 indirimli ödemelerine imkân sağladık. Sosyal destek hizmetleri kapsamında engelli kardeşlerimize bilgilendirme, danışmanlık, gezi ve sinema gibi sosyal hizmetler verilmesine öncülük ettik. Eğitim merkezlerimizde engelli kardeşlerimiz için sanatsal ve mesleki eğitimler verirken, aileleri ve yakınları için de, aile içi eğitim seminerleri ve engelli bakım kursları açtık. Bunlarla da yetinmedik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile tespit ettiğimiz engelli öğrencilerimize servis hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu hizmetimizden okula veya diğer eğitim kurumlarına devam edemeyen engelli kardeşlerimizin de ayrıca faydalanmaları sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize, akülü araba, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve işitme cihazı gibi medikal malzemeler ücretsiz temin edilmekte ve bu yönde her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. Yine en önemli hususlardan birisi de, erişilebilirliktir. Şehrimize bu yönde fiziki bir nitelik kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Bilinmelidir ki; kadim şehrimiz Erzurum, engelli kardeşlerimizin yaşamını her alanda kolaylaştıran bir kent haline gelmiştir. Ve yine bilinmelidir ki; Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yerimiz, tüm imkânlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin yanıdır.”