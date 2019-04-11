Başkan Sekmen'den anlamlı ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel seçimlerde elde edilen demokrasi zaferine sevinerek kazara kendisini kaynar suyla yakan İlim Balcı'yı tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde ziyaret etti. BEAH Başhekimi Dr. Mahmut Avcı'dan Balcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Evladımızın Erzurum'da 31 Mart'ta elde ettiğimiz demokrasi zaferimizi televizyondan öğrenince ve ismimizi duyunca sevinerek heyecandan kendisini yaktığını arkadaşlarımız bize söylemesiyle soluğu hastanemizde aldık. Kızımızın tedavisini yakından takip ediyoruz. İlim Balcı kızımızın Erzurum'da elde edilen bu başarıyı duyunca kazara kendini yakması bizleri çok üzdü. Kızımızın samimiyeti ve sevecenliği görünce ‘Yeter ki Erzurum kazansın' ifadelerini de duyunca çok duygulandık. Dadaşın vakarlığı her türlü takdirin ötesindedir “ dedi.

Turgut Özal Ortaokulu ikinci sınıf öğrencisi İlim Balcı da, Başkan Sekmen'in ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Sekmen, hastane ziyaretinde Balcı'yı taburcu olur olmaz eğitim gördüğü okulunda da ziyaret edeceğini kaydetti.