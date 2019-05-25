Başkan Sekmen'den Bakan Kurum'a Kültür Yolu brifingi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a brifing verdi. Sekmen, Narmanlı Camii, Üç Kümbetler ve Kültür Yolu Projesi kapsamında bu bölgede kurulacak olan Millet Bahçesi'nin son durumunu Bakan Kurum'a anlattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir takım temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Vali Okay Memiş'le birlikte havalimanında karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bakan Kurum'a ayaküstü de olsa brifing vermeyi ihmal etmedi. Erzurum'a önceki gelişinde Kültür Yolu Projesi'ne methiyeler dizen Bakan Kurum, Narmanlı Camii, Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler gibi birbirinden ihtişamlı tarihi eserlerle bu bölgenin açık hava müzesinden farksız olduğunu ifade etmişti.

BAŞKAN SEKMEN'DEN BAKAN'A BRİFİNG

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u bilgilendirirken, Kültür Yolu Projesi kapsamında Kale, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler aksı üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi'ne çok özel bir yer ayırdı. Bu bölgenin Erzurum şehir merkezinde tarihin adeta odak noktası olduğunu dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu kültür mirasını hem kadim şehrimiz ve hem de turizmimiz açısından büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Üç Kümbetler'i de içine alan bu projeye Millet Bahçesi gibi güzide bir çalışmayı eklemiş olmak; hem estetik ve hem de sosyo-kültürel açıdan büyük bir kazanç olacak. Sizlerin de destekleriyle Erzurum'a böylesine kıymetli bir projeyi armağan edecek olmak bizim için de büyük bir mutluluk olacak” diye konuştu.

BAKAN KURUM'DAN ERZURUM VURGUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Erzurum'un Anadolu'nun en kadim kentlerinden birisi olduğunu dile getirerek, “Erzurum'dan bahsederken tarihin sadece belirli bir döneminden bahsedemezsiniz. Erzurum, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir. Dolayısıyla bizlere düşen en büyük sorumluluk; şehrin bu zenginliğini gün yüzüne çıkarmak, ilgi odağı haline getirmek ve değerlendirilebilir hale getirmektir. Büyükşehir Belediyemizin bu doğrultuda yürüttüğü Kültür Yolu Projesi, şehrin tarihsel bütünlüğünü tüm ihtişamıyla gözler önüne serecek, buna yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.