Başkan Sekmen'den Basın Bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, 24 Temmuz'un, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü olduğunu hatırlattığı mesajında, basının ve gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Kamunun haber alma hakkının Anayasa ile teminat altına alındığını ve bu hakkın teslimi sürecinde en büyük rolü basının oynadığını dile getiren Başkan Sekmen, “Basın, demokrasinin hayat damarı niteliğindeki kurumlarından birisidir. Bu yüzden demokrasilerin kusursuz bir biçimde işletilebilmesi sürecinde basının çok önemli sorumlulukları vardır. Özgür, tarafsız, meslek ahlakını özümsemiş ve kamu yararından başka gayesi olmayan bir basın ve bu doğrultuda görev yapan gazeteciler, bilinmelidir ki kamunun vicdanını temsil ederler” diye konuştu.

“ERZURUM'UN KÖKLÜ BASIN GELENEĞİ”

Kamunun haber alma hakkını temin etmenin dışında, toplumsal meseleleri gündeme getirmesi, çözüm önerilerinde bulunması ve çok sesliliği ifade ediyor olması açısından da basının önemli bir işlev üstlendiğini anlatan Başkan Sekmen, basın mensuplarının ise, bu yönüyle gönüllü birer kamu görevlisi olarak hizmet verdiklerinin altını çizdi. Başkan Sekmen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” mesajında Erzurum'un sahip olduğu köklü basın geleneğine de dikkat çekti. Sekmen, Erzurum basınının Milli Mücadele döneminde ortaya koyduğu duruşun her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydederek, “O gün bugündür Erzurum basını yerli ve milli hassasiyetlerinden asla taviz vermemiş, kamu yararını sürekli gözetmiş ve maşeri vicdanın sesi olmayı sürdürmüştür. İlaveten basının taşıdığı anlam ve önem, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece bir kez daha anlaşılmıştır. Kim ne derse desin, basın milletin müşterek sesidir, en yüksek ve ortak değeridir. Bu değere sahip çıkmak ve baş üstünde tutmaksa, hepimizin asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlarken, görevi başında hayatını kaybeden basın şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, tüm basın mensubu kardeşlerime sağlık, sıhhat ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum” diye konuştu.