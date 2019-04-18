Başkan Sekmen'den Berat Kandili mesajı

Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu mübarek gecenin; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma iklimi olan Ramazan ayının haberci ve de müjdecisi olduğunu ifade ederek, “Yüce Allah bu gecenin hürmetine bizleri de beratına kavuşanlardan eylesin” niyazında bulundu. Berat Kandili'nin de, tıpkı Mevlid, Mirac ve Regaib kandilleri gibi birer muhasebe iklimi olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, mesajında; “Bu geceler biz Müslümanlar için benliğimizi gözden geçirme, kulluğumuzu sorgulama, tefekkür etme ve vicdanlarımızla baş başa kalma açısından çok önemlidir. Hele Berat Kandili ki; tüm günahlardan ve hatalardan beri durma, nefis esaretinden beraat etme ve nihayetinde kurtuluşa erme fırsatıdır” ifadelerini kullandı. Kutlama mesajında; Allah'ın, tüm kâinatı rahmetiyle kuşattığını, Berat gecesi için de, inananlara müjde üstüne müjde verdiğini anımsatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Yüce Mevla bu geceyi bağışlanmak isteyenler için de, rızık isteyenler için de, çeşitli belalara düçar kalmış olanlar için de, eşsiz bir fırsat olarak işaret ediyor. Yeter ki, bizler istemesini ve Cenab-ı Hakk'ın ardına kadar açtığı bu kurtuluş kapısından girmesini bilelim. Kırık kalpleri onaralım, dargınlık ve küskünlük zincirlerini kıralım; kin, nefret ve intikam duygularından kendimizi arındıralım. İç dünyamıza doğru bir yolculuk yapıp, kalbimizde muhabbete, feyz ve berekete, birlik, beraberlik ve kardeşliğe yer açalım. Nefis esaretinden kurtulalım, beraat edelim ve beratımızı layıkıyla alalım.” Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İslam âleminin Berat Kandili'ni kutladığı mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Yüce Allah, bu mübarek gece hürmetine bizleri hayra açılan kapılara anahtar, şerre kapanan kapılara da kilit eylesin inşallah. Kalplerimizi Rahman'a açılan yol ve her birimizi de razı olduğu birer kul eylesin. Mevla, hepimizi sağlık, sıhhat ve muhabbetle, barış ve huzurla, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayına kavuştursun. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin İslam dünyasının kardeşliğine, insanlığın hidayetine, ülkemizin dirlik, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum.”