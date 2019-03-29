Başkan Sekmen'den bir günde iki miting

Sekmen, Pasinler ve Oltu'da partisince organize edilen mitinglerde konuştu, yine birbirinden önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, “31 Mart'ta Allah'ın izniyle bize göstereceğiniz istikamette hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarını Pasinler ve Oltu mitingleriyle sürdürdü. Her iki ilçede de coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Sekmen, Erzurum'u yepyeni bir dönemin beklediğine işaret ederek, “Hizmet kervanımız yola revan olmak için sizlerden işaret bekliyor. İnşallah pazar günü bu işareti vermiş ve bizlere Erzurum'a bir dönem daha hizmet edebilme ayrılacağını yaşatmış olacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Hedeflerimizi yine birlikte belirleyeceğiz”

Yoğun bir coşkunun hâkim olduğu her iki mitingde de, Erzurum'a 5 yıl içerisinde yapılan hizmet ve yatırımları sıralayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Allah'a hamdolsun ki; bugün burada Erzurum için ortaya koyduğumuz gayret ve çabadan bahsedebiliyoruz. Hamdolsun Erzurum'a yaptığımız yatırımları burada sıralayabiliyor, hizmet seferberliğimizi anlatabiliyoruz. Bir belediye başkanı olarak bu yaşayabilmek belki de çok büyük bir ayrıcalık... Çünkü Erzurum'a hizmet edebilmiş olmak bile başlı başına büyük bir mutluluk” diye konuştu. Erzurum'u tüm ilçeleriyle ve ilçelerinin bütün öncelikleriyle ele aldıkları 5 yıl öncesinden bu zamana kadar oldukça verimli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Sekmen, “Bundan 5 yıl önce yol haritamızı nasıl ki birlikte oluşturduysak, bundan sonraki 5 yılımıza dair hedeflerimizi de yine birlikte belirleyeceğiz. Yatırım plan ve programımızı kırsaldan merkeze ve yine merkezden kırsala doğru eş zamanlı olarak yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarını yaptık”

Erzurum'u, belediyecilik tarihi boyunca hiç görmediği hizmetler ve yatırımlarla tanıştırdıklarının altını çizen Sekmen'in konuşması, sık sık “Erzurum seninle gurur duyuyor” şeklindeki tezahüratlarla kesilirken, Başkan Sekmen de coşkulu kalabalığa; “Erzurum asıl sizlerle gurur duyuyor. Erzurum'u bugünlere taşıyan, bu noktaya ulaştıran asıl sizlersiniz. Sizler bize yetki verdiniz, bizler de bu medeniyetler beşiği memleketimize hizmet edebilmek için gece-gündüz çalıştık” diyerek yanıt verdi. Konuşmasında, Erzurum'da değişime, gelişime ve dönüşüme atılan her imzanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğuna vurgu yapan Başkan Sekmen, “Bir dönemler temel belediyecilik hizmetlerini yürütmekte dahi zorlanan bir belediye, bugün Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarını yapabilir hale geldi. Bu bir tesadüf müdür, elbette değildir. Bu başarı, planlı ve programlı bir çalışmanın sonucudur. Şehri tanıyor olmanın, önceliklerini biliyor olmanın ve neler yapılması gerektiğini görüyor olmanın bir sonucudur” diye konuştu.

Her seçim hizmet kervanına eklenen bir halka oldu

Pasinlerli ve Oltulu seçmenlerin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde 31 Mart seçimlerine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “17 yıldır Erzurum'dan büyük destek gören AK Parti iktidarları ve belediyeleri için geride kalan her seçim hizmet kervanına bir parça oldu. Bugün yeni bir seçimin arifesindeyiz ve bu seçimlerde sizler Erzurum için kurduğumuz hizmet kervanına inşallah yeni bir halka daha ekleyeceksiniz. Erzurum'un yarınlarını sizler inşa edeceksiniz, Pasinler'in ve Oltu'nun kaderini sizler belirleyeceksiniz. Biz diyoruz ki; emanet yine ehlinde olsun, ehlinde kalsın. AK Parti'nin gönül belediyeciliği iklimi tüm ilçelerimizi kuşatsın, Oltu'yu sarsın, Pasinler'i donatsın, Erzurum'u geliştirsin ve Erzurum'u büyütsün” şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Sekmen, mitinglerin ardından her iki ilçenin merkezinde de seçim temaslarında bulundu, esnaf ve işyerlerini ziyaret etti.