Başkan Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; şu görüşlere yer verdi: “Milli Mücadele döneminde ortaya koyulan direnç ve kurtuluş azmi, Cumhuriyet'in kapılarını aralamakla beraber emperyalistlerin bütün plan, proje ve hesaplarını da alt-üst etmiştir. Bu yüzden bizim için Cumhuriyet; yedi düvele karşı elde edilmiş büyük bir zafer, Türk'ü tarih sahnesinden silmek isteyenlere vurulmuş sert bir tokattır. Kısaca 96 yıl önce tam da bugün ilan edilen Cumhuriyet; vatan uğruna can vermeyi canına minnet sayan necip milletimizin mücadele ruhudur, en güçlü iradesi ve en büyük milli varlığıdır.”

Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden tam 96 yıl geçtiğini, ancak devleti olmayan bir millet ve Türk'ün olmadığı bir Anadolu hayalini kuranların bir an olsun boş durmadıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca ve özellikle de yakın geçmişte yaşanan birçok hadisenin arka planında işte bu hayal yatmaktadır. Aziz milletimizi Anadolu'dan söküp atmak isteyen ve gözünü vatan topraklarına dikmiş halde fırsat bekleyen çeşitli mihraklar, bilinmelidir ki Cumhuriyet'imize sürekli diş bilemekte ve devamlı el ovuşturmaktadır. Ancak bu millet, geleceğini korumaya dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devam edecek, bu şuurla yaşayacak ve bu istikametinden zerre taviz vermeyecektir. Dolayısıyla bugün 96 yaşında olan Cumhuriyet, beraberinde elde edilen tüm kazanımlarla birlikte Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya ve gücümüze güç katmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet'i kuran şehirde Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlamanın bambaşka bir ayrıcalık olduğunu da hatırlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: “Hiç kuşku yok ki, Cumhuriyet'in ilanına giden yoldaki en büyük durak, ortaya koyduğu Milli Mücadele ruhuyla Erzurum olmuştur. Cumhuriyet'in temelleri Erzurum'da atılmış, Türkiye'nin istiklal ve istikbali Erzurum Kongresi vesilesiyle yine Erzurum'da şekillenmiştir. Dolayısıyla Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”