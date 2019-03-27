Başkan Sekmen'den Erzurumspor sürprizi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya Belek'te kamp yapan B.B. Erzurumspor'a sürpriz yaptı. Karşılarında Başkan Sekmen'i gören futbolcular ve teknik heyetin şaşkınlığı görülmeye değerken, Başkan Sekmen Dadaş'ın kamp yaptığı Antalya'dan önemli mesajlar verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yoğun seçim çalışmalarına rağmen Erzurumspor'u da ihmal etmedi. Başkan Sekmen, mavi beyazlı ekibi kamp yaptığı Antalya Belek'te ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın enerjisini yüksek bulmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şimdi bu enerjiyi sinerjiye dönüştürme zamanıdır. Süper Lig takımlarına ve futbol kamuoyuna Dadaş'ın gücünü gösterelim” çağrısında bulundu.

SEKMEN, FUTBOLCULARI TEK TEK KUCAKLADI

“Sizi çok özlemişim” diyerek boyunlarına sarılıp tek tek kucakladığı futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligde kalacağına olan inancını bir kez daha yineledi. Enerjileriyle göz dolduran futbolculara, “Benim gibi Dadaşlar da sizleri çok özledi. Sizlere olan güvenlerinden hiçbir şey kaybetmediler. Erzurum size inanıyor, size güveniyor. Ben inanıyorum ki, sizler bu güveni boşa çıkarmayacaksınız. Dadaş'ın farkını herkese göstereceksiniz, mavi beyaz sevdanın büyüklüğünü sizler kanıtlayacaksınız” diye konuştu. Parmaklarındaki kırıklar dolayısıyla ameliyat geçiren Rashad Muhammed'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sekmen'in, Eduok, Suck, Taylan ve Egemen'le girdiği samimi diyaloglar ise renkli görüntüler oluşturdu.

MAVİ BEYAZLI EKİPLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

Aynı zamanda B.B. Erzurumspor'un Onursal Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş'le birlikte kampta ziyaret ettiği mavi beyazlı ekiple daha sonra sabah kahvaltısında bir araya geldi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan kamp çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Sekmen, takımdaki moral ve motivasyonun yüksek oluşunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Sekmen, Erzurumspor'un Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmasına rağmen ortaya bir tarz koyduğunun altını çizerek, “Takımımız Türk futbol kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bugün önde gelen yorumculardan futbol otoritelerine varıncaya kadar herkes Erzurumspor'u konuşuyor, mavi beyazlı renklere gönül vermiş olan Erzurumspor taraftarını konuşuyor, Erzurum'u konuşuyor. Bu anlamda hiçbir takım Erzurumspor kadar ayrıcalıklı ve özel değil” şeklinde konuştu.

BİZ MÜCADELEDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK

Erzurumspor'un ligde kalacağının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu takım Erzurum'a üç yıl üst üste şampiyonluk kupası hediye etti. Üstelik bunu her zorluğa rağmen mücadelesinden asla vazgeçmeyerek yaptı. Yani burada ben imkânsızı başarmış bir takımdan bahsediyorum. Önümüzde 8 maç kaldı, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılarak inşallah bunu seriye bağlayacağız. Bunu başarmamak için hiçbir nedenimiz yok. Yeter ki buna inanalım, azmimizi ve mücadele hırsımızı kaybetmeyelim. Ben sezon sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyorum, bu inancımı da hiç kaybetmedim. Taraftarlarımız da buna kesinlikle inanıyor, onlar da takımlarının sonuna kadar yanında olacaklar, bundan da adım kadar eminim” ifadelerini kullandı.