Başkan Sekmen'den ev ziyaretleri

Başkan Sekmen, hafta sonunda ziyaret ettiği Sancak Konutları'nda, site sakinleriyle bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtindeki Sancak Konutları'na çıkarma yaptı. Gerçekleştirdiği ev ziyaretinde site sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sekmen, hem vatandaşların talep ve beklentilerine kulak verdi, hem de yapılan çalışmaları anlattı. Şükrüpaşalı vatandaşların Barış Pınarı Köprüsü yatırımı dolayısıyla teşekkür ettikleri Başkan Sekmen, “Dadaşlar bizden ne istiyorsa, biz onu yapıyoruz. Barış Pınarı Köprüsü, hakikaten de bu bölgede büyük bir ihtiyaçtı, sizler istediniz, bizler de gereğini yaptık” ifadesini kullandı.

SEKMEN: “ŞÜKRÜPAŞA GELİŞİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, site sakinleriyle bir araya geldiği Sancak Konutları'nda, bu bölgede ulaşım alanında görülen eksiklikleri büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını söyledi. Sekmen, Şükrüpaşa'dan doğrudan Erzurum Otogar ve Havalimanı bağlantısını sağladıklarını kaydederek, “Şükrüpaşa semtimiz Erzurum'un yeni çekim merkezlerinden birisi haline geliyor. Buralara ilgi ve yerleşim arttıkça, ihtiyaçlar da doğal olarak artış gösteriyor. Bu manada vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında dikkate alıyor ve gerekeni kesinlikle yapıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Sancak Konutları sakinlerini mutlu eden ev ziyaretinde Başkan Sekmen, çocuklara oyuncak dağıtırken, vatandaşlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.