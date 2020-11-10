Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının seneidevriyesinde milletçe rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini kanıtlamış; Türk Milletinin hangi şart ve koşul altında olursa olsun; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' kararlılığından asla geri adım atmayacağını tüm dünyaya göster büyük bir Liderdir. Şu çok iyi bilinmelidir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletimize bıraktığı eserler, Türk Milleti yaşadığı sürece var olacak ve bu ülke muasır bir medeniyet olma yolunda emin adımlarla hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir. Ve asla unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan bir asır önce de sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermemek, milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp ve korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmektir.”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye'miz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ‘Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimiz için hedefine emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, başarıları ve ilkeleriyle tarihin akışını değiştirmiş, insanlığın yetiştirdiği büyük liderler arasında unutulmaz bir yer edinmiştir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu vesileyle milli mücadele uğruna canından geçmiş, toprağa düşmüş ve cennet vatanımızı Şüheda yurduna dönüştürmüş olan şanlı ecdadımızı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”