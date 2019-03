Başkan Sekmen'den göç analizi

Nüfus demek; nüfuz demektir, güç demektir, enerji demektir. Dolayısıyla Erzurum'daki nüfus artışı, işte bu bakımdan çok daha önemlidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mehmet Sekmen, Narman'da seçmenlerle buluştu. İlçe merkezindeki temaslarını daha sonra mahallelerde sürdüren Başkan Sekmen, Narman'a yönelik yatırım planlarını paylaşmakla kalmadı, Erzurum'daki nüfus artışının analizini de yaptı. Sekmen, Erzurum'daki nüfus hareketliliğinden örnekler vererek, birbirinden önemli tespitlerde bulundu.

“Çok büyük bir engel ortadan kalktı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Son 20 yıldır sürekli kan kaybeden bir şehirde, eğer ki göçü tersine döndürmüş ve nüfus artışını başlatmışsanız, önünüzdeki en büyük engellerden birisini kaldırmışsınız demektir. Biz Erzurum'da işte bunu başardık. Her yıl on binlerce yaşayanının çeşitli nedenlerle başka şehirlere göç ettiği Erzurum'da, artık on binler geri dönmeye başladı. Erzurum, 20 yıl aradan sonra ilk kez nüfus artışı kaydetti. Bu durumu sadece nüfus hareketliliği olarak görmek yanlış olur. Bu durum; Erzurum'un ayağa kalkmaya ve güçlenmeye başladığını gösteriyor. Yani artan sadece Erzurum'un nüfusu değil; aynı zamanda nüfuzudur, gücüdür, enerjisidir” diye konuştu.

“Dadaşların Ak Parti'ye verdiği destekle”

Gelinen bu noktanın esasen Erzurum'un başarısı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu başarı Dadaşların AK Parti'ye verdiği destekle mümkün oldu. Narmanlı kardeşlerimizin desteğiyle, Horasanlı kardeşlerimizin desteğiyle oldu. Bu başarının altında Hasankaleli hemşehrilerimizin desteği var, Aziziyeli, Palandökenli, Yakutiyeli, Tortumlu, Oltulu, Olurlu ve İspirli kardeşlerimizin desteği var. Kısacası geçmiş seçimlerde Erzurum'da AK Parti'mize destek olan herkes, bu başarıda pay sahibidir. Desteği Erzurumlu hemşehrilerimiz verdi, bizler de arkamızdaki bu destekle Dadaşlar diyarı için gecemizi gündüzümüze kattık. Görüyorsunuz ki; AK Parti'ye verilen hiçbir destek kesinlikle zayi olmuyor, kazanan sürekli Erzurum oluyor” şeklinde konuştu.

Erzurum'daki bu gelişim sürecinin kesintiye uğramaması için 31 Mart'ta Dadaşlara çok büyük bir sorumluluğun düştüğünü dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yine geçmişten örnekler vererek, şunları kaydetti: “Erzurum, nüfusu itibariyle bir zamanlar Türkiye'nin 14'üncü vilayetiydi. 1985'li yıllara kadar nüfusu sürekli artarken, sonraki yıllarda başlayan kayıplar hem de katlanarak arttı. AK Parti iktidarları döneminde ise, göç hızı önceki yıllara göre azalmaya başladı ve nihayetinde durmakla da kalmadı, bugün artışa geçti. Nüfusumuzun inişli-çıkışlı seyir izlediği dönemlere bakılacak olunursa; altından kesinlikle kötü ve başarısız yönetimlerle yanlış siyasal tercihler çıkacaktır. İşte 31 Mart seçimleri bu manada bir dönüm noktasıdır. AK kadrolarla yola devam edilmesi halinde, Erzurum; insanımızın sadece doğduğu yer olarak kalmayacak, aynı zamanda doyduğu yer de olacak. Merkeziyle ve ilçeleriyle, mahalleleri ve kırsalıyla bu kadim şehir topyekûn bir kalkınma süreci yaşayacak.”