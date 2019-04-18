Başkan Sekmen'den “Hayırlı Olsun” ziyaretleri

Başkan Mehmet Sekmen, merkez ilçe belediyelerinden Yakutiye ve Palandöken'i ziyaret etti. Her iki belediyenin yeni seçilen başkanları Dr. Mahmut Uçar ve Av. Muhammet Sunar'la bir araya gelen Sekmen, ‘hayırlı olsun' dileklerini iletmekle kalmadı, önemli mesajlar da verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in merkez ilçe turlarının ilk durağı Yakutiye oldu. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tarafından kapıda karşılanan Başkan Sekmen, daha sonra makamına konuk olduğu Uçar'la bir süre sohbet etti. Belediyecilikte uzun yıllara dayalı tecrübesiyle bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye'nin “Çekirdek Erzurum” demek olduğunu hatırlattığı Başkan Uçar'a yeni görevinde başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ilçe belediyeleriyle sürekli bir uyum halinde olacaklarını, işbirliği ve koordinasyonu ise, kesinlikle elden bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Sekmen, “Yeni dönemde el ele vererek Erzurum'da çok güzel hizmetlere imzamızı atacağız” diye konuştu. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, Başkan Sekmen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in tecrübelerinden istifade etmek bizim için de büyük bir kazanç olacak” dedi.

BAŞKAN SUNAR'LA BİR ARAYA GELDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye'nin ardından ziyaret ettiği Palandöken Belediyesi'nde Başkan Av. Muhammet Sunar'la bir araya geldi. Başkan Sunar'ı tebrik ederek ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Sekmen, seçim sürecindeki gayret ve özveriye işaret ederek, “Merkez ilçe belediye başkanlarımızla çok verimli bir seçim süreci geçirdik. 31 Mart'ta AK Parti'mize ve bizlere gösterilen teveccühte kuşkusuz uyum ve işbirliğimizin de çok büyük bir payı oldu” şeklinde konuştu. Aynı koordinasyon ve beraberlik anlayışının yeni döneme de damgasını vuracağını dile getiren Başkan Sekmen, “Uyum ve işbirliğimiz gönül belediyeciliğimizin de en önemli bir yapıtaşını oluşturuyor” vurgusunu yaptı. Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ise, Başkan Sekmen'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği açıklamasında güç birliğinin önemine işaret etti. Başkan Sunar, “Hepimizin ortak paydası kuşkusuz Erzurum'a hizmet etme arzusunu oluşturuyor. Bu yüzden aynı hedefe doğru hep birlikte yol almak, bizler için de büyük bir kazanç olacaktır. Sayın Başkanımızın tecrübeleri bizim için de çok önemli” şeklinde konuştu.