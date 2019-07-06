Başkan Sekmen'den Hınıs çıkarması

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantılara Hınıs'ı da ekledi. Beraberindeki kurmaylarıyla Erzurum'un Hınıs ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Sekmen, muhtarlarla bir araya gelmekle kalmadı, bir takım ziyaretlerde de bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Erzurum'un neresinde olursa olsun bir tek vatandaşın dahi mağdur olmasına rıza gösteremeyeceklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için muhtarlarımızla uyum içinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN EREN'DEN SEKMEN'E TEŞEKKÜR

Hınıs temaslarına Belediye Başkanı Erdoğan Eren'i makamında ziyaret ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hınıs'ta devam eden ve planlanan belediye çalışmaları hakkında Başkan Sekmen'e mini bir brifing veren Başkan Eren, göreve henüz seçilmiş olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nden gördüğü desteğe dikkat çekti. Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, “İlçemize hizmet için çıktığımız bu yolda Büyükşehir Belediyemizin ve Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen'in yanımızda olduğunu bilmek, bizim için büyük bir mutluluk. İlgi ve alakasından dolayı Sayın Başkanımıza ilçem, belediyem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HİZMETTE AYRI GAYRIMIZ OLMADI, OLMAYACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, belediyelerin, halka en yakın hizmet birimleri olduğunu dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'da bu manada bir seferberlik başlattık. Şehrimizi bütün ilçeleriyle birlikte topyekûn kalkındırabilmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımızda ayrı gayrımız olmadı; hizmetlerimizden herkesin eşit bir biçimde faydalanabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Hınıs merkez ve ilçeye bağlı tüm mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Sekmen, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunda bulundu.

“HİZMET YOLUNU BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Mahalle muhtarlarının istek, arzu ve beklentilerini bir bir dinleyen Başkan Sekmen, Hınıs için yatırım seferberliği çağrısında bulunarak, bu seferberliğin en önemli aktörlerinin ise muhtarlar olacağını kaydetti. Başkan Sekmen, muhtarlara şöyle seslendi: “Sizlerle aramızdaki uyum ve işbirliğini sürekli ve dinamik halde tutabilmemiz çok önemli. Çünkü bu uyum ve işbirliğinin vatandaşımıza yansıması kesinlikle hizmet olacak. Bizim gönlümüz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına razı gelmez, gelemez. Bu yüzden hizmet yolunu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sorunları birlik, beraberlik, azim ve gayret içerisinde birlikte çözeceğiz. İlaveten aramızdaki bu ahenk ve uyumun bozulmasına da, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde hizmet ve yatırımlarla dolu dolu geçirmeyi planladığımız yeni bir dönem var. Hep beraber öyle bir performans ortaya koymalıyız ki, ilçemizin çehresini baştan sona değiştirmeliyiz.”

HINISLI VATANDAŞLARDAN SEKMEN'E BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla da buluştu. Hınıslı vatandaşların kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmayan Başkan Sekmen, çocukları çeşitli hediyelerle sevindirmeyi de ihmal etmedi.