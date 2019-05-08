Başkan Sekmen'den istişare sohbetleri

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Teravih sonrası sohbetlerinin ilkini Palandöken'de gerçekleştirdi. Teravih namazını Palandöken Solakzade Cami'nde kılan Başkan Sekmen, vatandaşlarla kahve sohbetlerinde bir araya geldi. Beraberinde Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte Palandöken sakinleriyle istişare eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşların beklenti ve taleplerini de kaydetti. Başkan Sekmen, “Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için en büyük ölçü; dolayısıyla bunu tesis ettiğimiz an, bizim başarılı olduğumuz an demektir” dedi.

“DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA YOLA DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da yeni bir döneme girildiğini ve şehrin makûs talihinin artık değişmeye başladığını vurgulayarak, “Geride bıraktığımız dönem, Erzurum'un çehresinin değiştiği ve hızla mesafe kaydettiği bir dönem oldu. Erzurum her alanda gelişti; turizmde, tarımda, eğitimde, hayvancılıkta, kültürde, sanatta ve ticarette adeta rol modeli olduk. Şehrimiz için ‘Çağdaş, modern ve yaşanabilir bir kent' hedefi koyduk ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN'DEN UYUM VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Öte yandan Başkan Sekmen, kahvehane sohbetlerinde bir araya geldiği vatandaşlara uyum ve işbirliğinin önemini de anlattı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın da ilçeye hizmet heyecanı taşıdığını vurgulayan Başkan Sekmen, “El ele vereceğiz, uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacağız. Palandöken için, Erzurum için, Erzurumlu hemşehrilerimiz için hizmet üreteceğiz, koşturacağız. Bizim bu kadim memleket için hizmetten gayri bir muradımız yok” şeklinde konuştu.