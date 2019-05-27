Başkan Sekmen'den kentsel dönüşüm gezisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum'u modern ve yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimize el birliğiyle mutlaka ulaşacağız” dedi. Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Beraberinde Vali Okay Memiş ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'la birlikte Kale, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Taşambarlar mevkiinde incelemelerde bulunan Başkan Sekmen, yeni proje sahalarındaki temasları esnasında vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve beraberindeki heyete yakın ilgi gösteren Yakutiyeliler, bölgede hayata geçirilecek olan projeleri sabırsızlıkla beklediklerini dile getirirken, bölgenin sahip olduğu tarihi nitelikler Vali Memiş'in de ilgisini çekti.

“YAKUTİYE ERZURUM'UN ÇEKİRDEĞİ”

Vali Okay Memiş'e Yakutiye ilçesinin Erzurum'un çekirdeğini oluşturduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür Yolu Projesi'nin uygulandığı sahanın birbirinden farklı dönemlere ait tarihi izler taşıdığını anımsatarak, “Bu projemizi Yakutiye'de uygulanıyor oluşumuzun altında işte bu temel neden yatıyor. Erzurum'un tarihsel kodları ve şifreleri Yakutiye'de saklı Yakutiye, bu kadim kenti ifade eden sayısız izlerle ve eserlerle dolu... Bizim Yakutiye ilçemizi ‘Çekirdek Erzurum' diye tabir edişimiz de zaten bu yüzdendir. Dolayısıyla biz buradaki saklı tarihi gün yüzüne çıkarmanın ve turizmin istifadesine sunmanın mücadelesini veriyoruz ” diye konuştu.

ERZURUM AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Erzurum kent merkezindeki gecekondulaşmanın yoğun olduğu bölgeleri planlı bir biçimde rehabilite edeceklerini anlatan Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşüm hamlelerini yeni dönemde de yapacaklarının bilgisini verdi. Sekmen, “Erzurum gibi bağrında çok derin tarihsel izler taşıyan şehrimizin bu zenginliği, ne yazık ki plansız yapılaşma ve gecekondulaşma yüzünden hep arka planda kalmış. Biz bu durumu ortadan kaldırmaya başladık ve Erzurum'u bir açık hava müzesine dönüştürmeye kararlıyız. Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken, diğer yandan şehrin tarihi ve kültürel dokusunu hem canlandıracak ve hem de çok daha diri tutmaya çalışacağız. Projelerimizin nihayetinde ‘tarih şehri' denildiğinde akıllara sayısız tarihi eserle birlikte kesinlikle Erzurum da geliyor olacak” şeklinde konuştu.