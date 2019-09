Başkan Sekmen'den Pasinler Zaferi mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Pasinler Zaferi, Malazgirt'te 1071'de açılan Anadolu'nun kapılarının aslında giriş anahtarıdır” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, şanlı Türk tarihinin sayısız muhasara, gaza, meydan muharebesi ve savaşlarla dolu olduğunun altını çizdiği mesajında, bu mücadelelerin her birisinde karşı karşıya gelenin aslında hak ile batıl olduğunu kaydederek, “Ecdadımızın giriştiği her savaş kuşkusuz çok önemlidir ve her birisi tarihsel süreçte bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Malazgirt Zaferi'ne kapı aralayan ve Anadolu'nun İslamlaşmasına adeta önayak olan Pasinler Zaferi de, işte bu savaşlardan birisidir” diye konuştu.

Döneminin en güçlü imparatorluğu olan Bizans'ın, 18 Eylül 1048 tarihinde Pasin Ovası'nda uğradığı hezimetin, sarsılmaz bir imanın ve inancın eseri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Pasinler'de bundan tam 971 yıl önce kazanılan bu zaferle Anadolu'ya İslam güneşi doğmuş ve Pasinler Savaşı sayesinde Malazgirt'in kapısı aralanmıştır. Bu zafer, Selçuklu'nun Anadolu topraklarında hüküm sürmesine önayak olmuş ve bu aziz topraklar ecdadımızla birlikte bizlere de yurt ve vatan olmuştur. Dolayısıyla bu emanete canımız ve kanımız pahasına sahip çıkarak muhafaza etmekse hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen, Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıldönümü kutlama mesajında, bu milletin her bir evladının, Sultan Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ki gibi bir yürek taşıdığını vurgulayarak, “Bize bu toprakları mukaddes kılan; batılın karşısında verdiğimiz hak mücadelesidir. Bize bu toprakları yurt eden; yüreklerimizdeki vatan aşkıdır, millet ve bayrak sevdasıdır. Ve bize bu toprakları vazgeçilemez kılan; hürriyete olan bağımlılığımız, istiklal ve istikbal aşkıdır. Biz bu sevdayı tam bin yıldır yaşıyoruz, nice binlerce yıl daha yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Pasinler Zaferi'mizin 971'inci yıldönümünü kutluyor, İslam davası uğruna can feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyorum” dedi.