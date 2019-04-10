Başkan Sekmen'den Polis Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. 174 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde yerine getiren Türk Polisi, aziz milletimizin gurur kaynağı olarak görevini başarıyla ifa etmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması noktasında kendisini modern ve çağdaş teknolojiyle donatan Emniyet Teşkilatı, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı ve bölücü hareketlerin önlenmesinde, iç ve dış güvenlik harekâtlarında üstün kabiliyet ve yeteneklere sahip nice kahramanları da bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizin ulusal güvenliği noktasında her türlü tehdidi bertaraf eden ve 15 Temmuz darbe girişiminde de vatan hainlerine karşı gösterdiği destansı mücadeleyle milletimizin gönlünde bir kez daha büyük bir yer edinen polis teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle aziz vatanımızı korumak için Hakk'a yürüyen kahraman polislerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, görevi başında yaralanarak gazilik unvanını gururla taşıyan yiğitlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.”