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Başkan Sekmen'den Regaib Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Regaib gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır” dedi.


Başkan Sekmen, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Fahri Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) duasında üç ayların önemini şöyle ifade etmiştir: ‘Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur'


Mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminden yararlanarak içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip, üzerimize düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Üç aylar; Müslümanlar için sevinç ve mutluluk aylarıdır. Recep ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı günlerdir. Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak, sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen vermek için bizlere bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Mübarek geceler, geçmişi değerlendirmek, geleceğimize yön vermek için de son derece önemlidir. Bu mübarek geceleri fırsat bilerek, Cenab-ı Hakk'ın rahmet yüklü mesajı kerim kitabımızı daha iyi anlamaya çalışıp, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını ve ahlakını rehber edinmeliyiz. Bu gece, ilahi rahmeti kazanacak ibadetler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için de bir nimettir, vesiledir. Duyguların ve hislerin coştuğu, dua ve niyazların semaya yükseldiği, inananların huzur bulduğu bu gecede; Rabbimize bizlere sunduğu nimetlerden ötürü şükretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutluyor, başta Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımız olmak üzere vatan toprağını korurken şüheda mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak, terörün kökünü kazıyan güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin. Regaib Kandilimiz mübarek olsun.”

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