Başkan Sekmen'den Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya ziyaret

Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Bakan Dr. Koca'ya Erzurum'daki belediyecilik hizmetleri ve yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Sekmen, sağlık turizmi vurgusunda da bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Bakanlığı'nı da ziyaret etti.

Bakan Fahrettin Koca'nın makamında kabul ettiği Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlara ilişkin olarak da bilgiler aktardı. Çok yakından ilgilendiği Başkan Sekmen'i Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin atılımlarından dolayı tebrik eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Erzurum çok önemli bir şehir. Erzurum'da yerel yönetim anlayışına yepyeni bir tarz kazandırdığını bildiğimiz ve bunu her platformda işittiğimiz Sayın Sekmen'i yürekten kutluyorum. Ayrıca ikinci dönem belediye başkanlığı için de ‘Hayırlı olsun' dedik. Çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum.”

SEKMEN'DEN SAĞLIK TURİZMİ VURGUSU

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, AK Parti Hükümetlerince yürütülen ‘Sağlıkta Reform' politikalarının, vatandaşın memnuniyet düzeyini çok yükseklere taşıdığını ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı'mızın Erzurum'a yönelik olarak yaptığı yatırımlar, şehrimizi sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirdi. Erzurum, bugün bölgemizin adeta sağlık üssüne dönüşmüş dururumda. Bu da haliyle sağlık turizmine zemin hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'da zaten turizmi çeşitlendirmeye yönelik atılımlar yürütüyoruz. Bu manada sağlık turizmini de önemli bir yerde tutuyor; şehrimize kazandırılan sağlık yatırımlarından dolayı da ayrıca AK Parti Hükümetlerimize ve Sağlık Bakanlığı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan görüşmenin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kendisini ziyareti anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.