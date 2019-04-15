Başkan Sekmen'den Turizm Haftası mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda; Erzurum'un, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tabii ve doğal güzellikleriyle de eşsiz bir turizm kenti olduğunun altını çizdi. Başkan Sekmen, Erzurum'da son 5 yıldır turizme yönelik çok özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu sürecin sonunda ‘Erzurum' denildiğinde akıllara artık sadece kış turizmi gelmeyecek. Erzurum'u turizmde öyle bir noktaya taşıyacağız ki; bu kadim şehir yılın 12 ayında da turist çekecek” diye konuştu.

“TURİZME YEPYENİ BİR BOYUT KAZANDIRDIK”

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi çeşitlendirebilme ve sürdürülebilir hale getirme noktasında tüm imkânları seferber ettiklerini dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, “Attığımız ve atacağımız adımlarla Erzurum'un sahip olduğu turizm niteliklerine dair öncelikle bir farkındalık oluşturmaya başladık. İşe kış turizmiyle başladık ve Palandöken'i evvela halkımızla buluşturduk. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesisleşme çalışmalarımızla oluşturduğumuz atmosfer, kış mevsimlerine bambaşka bir renk ve soluk kazandırdı. Katıldığımız uluslararası fuarlarda Erzurum'un tanıtımını çok yönlü bir biçimde yaparak, şehrimizi dünya vitrinine çıkarttık. Attığımız her adımla turizme yeni bir boyut kazandırdık, yepyeni istikametler belirledik. Sürecin sonunda Palandöken artık yaz aylarında bile yerli ve yabancı on binlerce turisti çekebilecek bir potansiyele kavuşmuş olacak. Macera ve adrenalin tutkunları için doğa sporlarına ilgi duyanlar için de Palandöken artık yepyeni bir adres haline gelecek” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE “OLMAZSA OLMAZ” HEDEFİ

Erzurum'un sadece kış turizmiyle değil, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla da bir turizm cenneti olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş olan bu kadim kent, sadece tarihi dokusuyla bile açık hava müzesinden farksız bir konumda. Bunun yanında sağlık ve termal turizmi, kış sporları turizmi, dağcılık, kampçılık, treeking, rafting, dağ yürüyüşü, ATV turları ve daha birçok doğa sporuna imkan sunan tabiat güzelliklerimizle Erzurum'da turizm çeşitliliğine de sahibiz. Hedefimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirerek tüm dikkatleri Erzurum'un üzerinde toplamak ve bu şehri turizmin ‘olmazsa olmazı' anlamını taşıyan bir durak haline getirmektir. Erzurum için belirlediğimiz bir milyon turist hedefi ise, işte bu istikamet doğrultusunda ulaşacağımız bir rakam olacaktır” şeklinde konuştu.