Başkan Sekmen'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Sekmen mesajında, “Sağlam bir gelecek inşa edebilmenin yolu, nitelikli bir eğitim-öğretim sürecinden geçer” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bugün başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm eğitim camiasına başarı dileklerinde bulundu.

Yeni sezonda Erzurum'da 150 bin öğrencinin ders başı yaptığını anımsatan Başkan Mehmet Sekmen, “150 bin öğrenci demek; aydınlık yarınlarımıza uzanan yolda 150 bin temel taşı demek, müreffeh Türkiye demek. Okul demek; zenginlik demek, öğrenci demek; geleceğimizi elde etmemizi sağlayacak olan beşeri sermaye demek. Ne mutlu bizlere ki; genç ve dinamik bir nüfusa, dolayısıyla çok kıymetli bir sermayeye sahibiz” diye konuştu.

Eğitim yaşam boyu devam eden, öğretimin de fikri ve vicdanı hür nitelikli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirmeye yarayan bir süreç olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yönetim merkezini okulların teşkil ettiği öğretim sürecinin ise, çok büyük bir öneme haiz olduğunu kaydetti.

Başkan Sekmen, “Okullarda sadece bilgi aktarımı yapılmaz. Okulların görevi, insanları yetiştirip sadece meslek sahibi haline getirmek olarak da sınırlanamaz. Okullar, insana bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu da aşılar. Milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsetir ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını da sağlar. Hoşgörü ve adalet duygusu işte bu değerlerle gelişir. Sorumluluk sahibi bireyler olabilmek, işte bu aktarımlarla mümkün hale gelir. Mutlu, huzurlu ve müreffeh içerisinde yaşanacak yarınlar, işte tam da bu dönemlerde okullarda inşa edilir” diye konuştu.

Mesajında, bilginin, bilim ve teknolojinin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, artık her alanda gelişim, değişim ve dönüşüme giden yolun bilgiden geçtiğini söyleyerek, “Günümüzde bilgiyi elinde bulunduranlar güçlü, bilgiden uzak toplumlar ise, zayıf ve vasat kalıyor. Dolayısıyla bizim bir tercih yapmamız gerekiyor, o da şudur: Bilgiyi ya üreten olacağız ya da tüketen olacağız. Yani gücü ya elimizde tutacağız ya da güçlü olanların emri altına gireceğiz. Hiçbirimiz gücü bir başkasında görmeyi istemeyeceğimize göre; o halde işi bugünden sıkı tutup, eğitim ve öğretime odaklanmalıyız. Bilgiyle güçleneceğiz, bilgiyle büyüyeceğiz, bilgiyle gelişeceğiz, aydınlık yarınlara bilgiyle yürüyecek, muasır medeniyetler seviyesine bilgiyle ulaşacağız” görüşlerine yer verdi.

Başkan Sekmen, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında anne ve babalara da çağrıda bulundu. Sekmen, şunları kaydetti:

“Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan bu millet, hiçbir dönemde diz çökmedi, eğilmedi, bileğini büktürmedi. Bunu birlik ve beraberlikle başardı, dayanışma ve kardeşlik duygusuyla başardı, bizi birbirimize bağlayan kültür köklerimize sıkı sıkıya sarılarak başardı. Tehlike şu ki; kültürümüzü yozlaştırmaya, birlik ve beraberlik bağlarımızı zayıflatmaya, bizi birbirimizden koparmaya, ayırmaya ve ayrıştırmaya çalışanlar var. Bu yüzden çocuklarınızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamladıkları bu süreçte onların sürekli yanında olun, sürekli kontrol ve denetiminiz altında tutun! Onları ahlaki değerler üzerine yetiştirin, aile ve akrabalık bağlarını güçlü tutmalarını sağlayın! Milli ruhtan uzaklaşmalarına fırsat vermeyin, onlara milli hassasiyet duygusu aşılayın! Manevi yoksunluk yaşamasınlar, onları böylesine tehlikeli bir boşluğa mahkûm etmeyin! Biliniz ki, onlara bu manada uzatacağınız her el, aslında millete uzattığınız el olacak. İşte bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum.”