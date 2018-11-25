Başkan Sekmen'e coşkulu karşılama

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dönüşü Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'na akın eden vatandaşlar ve AK Partili teşkilat mensupları, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'i davul zurna, pankartlar ve mehteran takımıyla karşıladı. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte kente gelen Başkan Sekmen, yoğun kalabalık arasında güçlükle yürüyebildi. Beraberindekilerle birlikte seçim otobüse binen Başkan Sekmen'e uzun konvoy eşliğinde vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde kurulan platformda halka seslenen Sekmen, “Dadaşların destek ve duasıyla Erzurum'da yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız” dedi. Başkan Sekmen ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Başkanımız Mehmet Sekmen'in bugüne kadar olan gayretlerini biliyoruz. Bundan sonra da aynı heyecanla inşallah daha güzel başarılara imza atacak. AK teşkilatımız bu seçimi de diğerleri gibi büyük bir zaferle kazanacak” dedi.

Aydemir: “Başkan Sekmen ile iftihar ediyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile iftihar ettiklerini belirtti. Parlamenter Aydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği kavramı 1994'te hayat buldu. O hayat bulurken orada bir isim daha vardı. Erzurum'un bağrından çıkmış Dadaş meşrepli bir isim, Mehmet Sekmen... Liderimizle birlikte belediyeciliği İstanbul'da ivmek ivmek ördü ve bu noktaya geldi. Ve büyük bir tecrübe sahibi oldu. O tecrübeyi sadece belediyecilikte bırakmadı. Parlamento zeminine taşıdı. Orada özel ihtisas komisyonlarında görev yaptı. 5 sene önce Erzurum'da vazife buldu. Her alanda belediyecilik alanında şehre damga vurdu. Kendisiyle hep iftihar ettik. Cumhurbaşkanımız onayladı. Yeniden bir vazife dönemi açılıyor. Allah'ın izniyle Erzurum belediyecilik noktasında zirve yapan bir kent olacak. Kendisine itimat ve güvenimiz sonsuz. 31 Mart'ta doruk noktalarda bir oy alacağız. Erzurum'a hayırlı olsun.”

Milletvekili Altınok: “31 Mart'ta Erzurum yeniden ak kadrolarla şahlanacak”

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, AK Parti'nin Hükümet ve yerel yönetimde çok büyük yatırımlara imza attığını bildirdi. Milletvekili Altınok, şu kaydı düştü: “AK Davamız 17 yıldır genel ve yerel yönetimde çok büyük yatırımlara imza attı. Türkiye'de yerel yönetim anlayışı ve bakışını değiştirdik. Cumhurbaşkanımızın katkısıyla 1994'ten sonra Türkiye'de belediyecilik çağ atladı. Mehmet Sekmen Bey döneminde Erzurum'da ufuk açan hizmetlere imza atıldı. 2019 ve 2024 dönemi daha farklı ve daha çok insana dokunan hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve dirliğimizle Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızın arkasında, İl ve İlçe teşkilatlarımızın arkasında bir yumruk gibi olacağız ve bu davayı bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız. 31 Mart'ta Erzurum yine şahlanacak.”

Başkan Sekmen: “Yeni hedeflerle daha büyük mega projelere imza atacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun gayretler göstererek bugünlere geldik” diye konuştu. Sekmen, şunları kaydetti: “Gelecek yıllar şehir olarak çok iyi yerlerde olacağız. Yeni dönemde yeni projelerle ortaya çıkacağız. Projelerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Yeşili, ağacı, asfaltı, kaldırımlarıyla, altyapısıyla, kentsel dönüşümü ve tesislerle Erzurum'u çok iyi bir noktaya ulaştırdık. Belediyecilik 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ve şahsının ilkesel ve vizyonel bakış açısıyla başladı ve AK Parti ile devam edecek. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Teşkilatımızla birlikte çok güzel işlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Biz münferit olarak bir şey yapamayız ekip olarak bir şeyler yapabiliriz. Bizim arkamızda kimse olmazsa bir şey yapamayız. Bu benim yedinci görev alış dönemim. 4 dönem belediye başkanlığı, 2 dönem milletvekilliği tam 26 yıldır bu vazifeyi yürütüyorum. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve halkımızın da desteğiyle inşallah ikinci dönemde de nasip olursa daha büyük hedeflerle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.” Başkan Sekmen, önümüzdeki aylarda Karaçoban'a doğalgazın verileceğini belirterek, “İnşallah 2 sene sonra doğalgazı olmayan ilçe kalmayacak. Her alanda olduğu gibi üretim, hayvancılık, turizm ve sanayide de hedeflerimize adım adım ulaşacağız” dedi.

Milletvekili Akdağ: “Hizmet belediyeciliği 1994'te Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da başladı”

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ da, konuşmasında AK Belediyeciliğe vurgu yaptı. Parlamenter Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın selamını Erzurum'a getirdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 31 Mart seçimlerinde Erzurum'dan büyük bir oy bekliyor. Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Konu mahalli idareler olunca belediyeler olunca şunu söylemek lazım. Hizmet belediyeciliğinin Türkiye'de en güzel örneği 1994'te Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul'da başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen kardeşimiz İstanbul'da işte bu belediyecilik ruhuyla yetişti. İşte bu hizmet aşkıyla başarılı bir şekilde belediyecilik ve yöneticilik yaptı. AK Parti Belediyeciliğiyle Türkiye'de şehirler daha yaşanılabilir ve daha huzurlu şehirler oldu. Bir ilçemizden birçok belediye başkan adayının çıkması aslında AK Parti'nin zenginliğidir. Bu durum AK Parti'nin hizmet edeceğine insanların inanıp güveniyor olması demektir. Seçilen bütün belediye başkan adaylarımızın arkasında hep birlikte duracağız ve yoğun şekilde çalışarak AK Parti'mizin bayrağını en yükseklere dikeceğiz.”