Başkan Sekmen'e Horasan, Karayazı ve Hınıs'ta da sevgi seli

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan, Karayazı ve Hınıs'ta da miting yaptı. Başkan Sekmen'i bağrına basan vatandaşlar, konuşmasında sözünü sürekli tezahüratlarla kesti. Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, konuşmasına coşkulu kalabalığı selamlayarak başladı. “Er meydanının yiğitleri Kadim şehir Erzurum'un evlatları Analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz Mertlik destanlarını yazan bu kadim kentin kadirşinas sakinleri Benim vefakâr, cefakâr, inançlı ve göğüsleri iman dolu kıymetli hemşehrilerim selam olsun hepinize” diyerek söze başlayan Başkan Sekmen, “İki gün sonra malum; sandık başına gidecek ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde görev yapacak olan belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı seçeceğiz. Rabbim şimdiden hayırlara vesile kılsın inşallah Mevla, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere ve bizim birbirimize kenetlenmemizi hazmedemeyenlere fırsat vermesin” dedi.

SEKMEN ÜLKENİN YAKIN TARİHİ ANLATTI

Geçmiş dönemlerde yaşanan krizleri anımsatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Yerel seçimleri konuşmadan önce, hafızalarımızı da tazelememiz açısından sizlere birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Yıl: 1999 Ülke büyük bir çıkmazın eşiğinde; öyle ki kamu çalışanları bile neredeyse maaşlarını alamaz duruma gelmiş Ülkede para yok, pul yok Hayat pahalılığı almış başını yürümüş, ekonomik krizler birbirini izlemiş Millet perişan, millet aç, millet çaresiz Ve yıl 2002 Yani AK Parti'nin iktidara geldiği dönem Türkiye'yi istikrar ve huzur ortamına kavuştu. Krizlerin yerini bolluk ve bereket, öfkenin, tepkinin ve çaresizliğin yerini ise, suhulet ve sükûnet aldı. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin ta o dönemlerde atılan temellerinin üzerine bugün devasa yatırımlar yapıldı, atılımlar yapıldı Ve 17 yıl içerisinde ülkemiz, çoğu dünya ülkesinin gıpta ile izlediği bugünkü pozisyonuna kavuştu. Ve şimdi istiyorlar ki; bu şahlanma yarım kalsın. Bu ülke yerinde saysın, bu millet yokluğa ve yoksulluğa esir olsun. İstiyorlar ve bunun için her yolu da deniyorlar. Onlar. Nitekim üzerimize darbe girişimleriyle, ekonomik saldırılarla, toplumsal olaylarla, kumpaslar ve hain tuzaklar kurarak geldiler. Ama ne yaptılar, sonunda bozguna uğradılar. Çünkü benim Horasanlı kardeşim, Hınıslı, Karayazılı kardeşlerimi aldatamadılar. Baktılar böyle olmayacak. Aramıza bu kez de nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Kardeşi kardeşe sırt çevirmeye, kin gütmeye ve birbirlerine hasım haline getirmeye uğraştılar. Ayrıştırmaya kalkıştı, bölmeye ve bölüştürmeye çalıştılar. Bir ara mezhep ayrımcılığı yaptılar. Kıblesi aynı olan, kitabı bir olan, inancı ve ortak değerleri eş olan, birbiriyle kardeş ve bu yüzden de birer mü'min olan bu necip milletin evlatlarını ayrıştırmaya kalktılar. Başaramadılar. Peki, sonra ne yaptılar? Bizi birbirimizden çekip ayırmaya çalıştılar. Ahmet'i Mehmet'e düşman etmeye, kin gütmeye zorladılar. Peki, biz kimiz değerli kardeşlerim? Ahmet değil miyiz? Her birimiz Mehmet, Mustafa ve Muhammed değil miyiz? Bizler aynı ağacın dalları değil miyiz? Bizler aynı yolun yolcusu ve yüzlerce yıldır birlikte atan kalp değil miyiz? Öyleyiz elbette. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz birlikte varız, birlikte bütünüz.”

“TÜRKİYE'NİN ÖRNEK BELEDİYELERİ ARASINDA YER ALDIK”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer aldığını ifade etti. Sekmen, şöyle devam etti: “Geride bıraktığımız 5 yıla çok şey sığdırdık. Erzurum'da temel belediyecilik hizmetleri bir yana dursun, yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin örnek belediyeleri arasına girdik. Tarımı sahipsiz bırakmadık, hayvancılığı ortada koymadık, turizme sırt dönmedik, kültüre, sanata, spora, eğitime uzak durmadık. Her alanda yatırım yaptık, her alanda varlık gösterdik Hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını Erzurum'umuza biz kazandırdık, Et Entegre Tesisi kurduk. Hayvancılıkta belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilçelerimize canlı hayvan pazarları kurduk, Erzurum'a bölgenin en büyük canlı hayvan borsasını kazandırdık. Köylerimizde göletler oluşturduk, tarımsal sulama yatırımları yaptık. İlçelerimiz ve mezralarımız dâhil, altyapı eksikliklerini büyük ölçüde giderdik, gidermeye devam ediyoruz. Turizm dedik, Palandöken'i adeta yeniden inşa ettik. Uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık, yapıyoruz Daha geçtiğimiz hafta Erzurum'da 8 ülkeden ve Türkiye'nin 42 şehrinden sporcuları konuk ettik, Erzurum'u gündeme taşıdık. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve bilgi evleri yatırımlarımızla eğitim ve kültüre yoğunlaştık. Binlerce okulumuzu bakım ve onarımdan geçirdik, binlerce öğrencimize kayak eğitimi verdik, geleceğin sporcularını yetiştirmek için seferberlik başlattık. Meslek kursları açtık; piyasanın nitelikli işgücü ihtiyacına büyük ölçüde cevap verdik, gençlerimizi iş sahibi yaptık. Şimdi yeni bir projemiz daha hayata geçiyor; adı Tekstilkent. Bu projeyle de inşallah kısa, orta ve uzun vadede tam 4 bin gencimiz için iş kapısı açacak, onlara sıcak aş ve maaş imkânı sunacağız inşallah.”

“31 MART'TA GÜVEN VE İSTİKRAR İNŞALLAH DEVAM EDECEK”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni döneme yönelik olarak çok özel yatırım plan ve programımız olacak. İlçelerimizin her birini birer cevher gibi işleyecek, Horasan'dan Hınıs'a, Karayazı'dan Tekman'a, Narman'dan Karaçoban'a, Oltu'dan Şenkaya'ya, Olur'dan Palandöken'e varıncaya kadar Erzurum'u bir bütün halinde geliştirip, hep birlikte kalkındıracağız inşallah. İlçelerimizde ihtiyacı duyulan temel belediyecilik hizmetlerini büyük ölçüde tamamladık; bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz yatırımlar, ilçelerimiz için çok özel bir muhtevaya sahip prestij yatırımlar olacak. İlçelerimizde kültür merkezlerimiz de olacak, sosyal yaşam alanlarımız da. Turizm yatırımlarımız da olacak, sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetlerimiz de. En önemlisi de, yeni dönemde üretime öncülük ederek; yeni iş alanları oluşturmak ve insanımıza yeni ekmek kapıları açmak için çalışacağız. Kazanan biz olacağız. Kazanan Horasan olacak, Hınıs olacak, Tekman olacak, Karayazı, Karaçoban olacak. Kazanan Erzurum olacak, kazanan Erzurumlu olacak. 31 Mart seçimleri sizin bu hedef doğrultusunda bizlere çizeceğiniz yol olacak, istikamet olacak. Sizden alacağımız destekle ve sizden alacağımız güçle Horasan Gül, Erzurum Gülizar olacak Tekman'ımız, Karayazımız, Hınıs ve Karaçoban'ımız da can olacak. Dolayısıyla bu kadim memleket hepimize Yar, Mehmet Sekmen kardeşiniz de sizlere yaren olacak.”