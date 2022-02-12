Başkan Şenyurt güven tazeledi

Divan Başkanlığını oy birliğiyle Uğur Babagil yaptı. 400 üyesi bulunan odanın 310 üyesi oy kullandı. Mevcut Başkan Rafet Şenyurt 247 oy alırken diğer Başkan adayı Muhsin Haymana 55 oy aldı. Rafet Şenyurt 3.kez Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi.

Üyelerinin her zaman yanlarında olacağını belirten Başkan Rafet Şenyurt, “Doğru ve dürüst insanların takdirine layık olarak tekrar başkan olarak seçildim. Bizim görevimiz odamıza kayıtlı üyeleri sosyal, ekonomik ve kültürel alanda daha iyi duruma getirmek. Meslektaşlarımıza ve oda üyelerimize bizi tekrar göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Pasinler S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Adnan Karslı'ya ise hizmetlerinden dolayı plaket verildi.