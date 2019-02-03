Başkan Sertoğlu aday olmadığını açıkladı

Başkan Sertoğlu,” Hiçbir partiden aday değilim. Partimin emrindeyim” dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'nden başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberlere bir açıklama geldi. Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Pasinler'de iki dönem belediye başkanlığı yaptığını belirten Başkan Sertoğlu, ”Ben siyasette gözümü AK Parti'de açtım. Bir AK Partili olmaktan da gurur duyuyorum. Partime her zaman bir nefer gibi çalıştım. İki dönem belediye başkanlığı yaptım. Bu herkse nasip olmaz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız neyi emrederse biz de onu bir görev sayar ve yerine getiririz. Belediye başkan adayı gösterilen Ahmet Dölekli, hem ağabeyimiz hem de bizim başkan adayımızdır. Seçim çalışmaları boyunca birlikte çalışacak ve ilçemizde yine AK Parti'yi birinci parti yapacağız” dedi.

Başkan Sertoğlu, Büyük Birlik Partisi'nden aday olacağı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Sertoğlu, ”Bazı partilerden aday olmam yönünde görüşmek isteyen yöneticiler oldu. Fakat hiç birine evet demedim. İnsanlar bize teveccüh göstermiş ve aday olmamızı istemiş olabilirler. Ama son kararı verecek olan benim. Ben aday değilim. Partilerin tekliflerine de kesinlikle kapalıyım. Milletvekillerimiz ve İl Başkanımız ile de görüştüm. Böyle birşeyin olmadığını söyledim” diye konuştu.