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Başkan Sertoğlu, personeli ile helalleşti

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra görevini yeni seçilecek başkana devredecek olan Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra görevini yeni seçilecek başkana devredecek olan Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Pasinler Belediye personeli de Başkan Ünsal Sertoğlu'na bir veda yemeği verdi. Karşılıklı olarak helalleşen Başkan Sertoğlu ve belediye çalışanları, 10 yıllık çalışma hayatında yaşadıkları önemli olayları da paylaştılar.


Başkan Ünsal Sertoğlu yemekte yaptığı konuşmada tüm çalışanlardan haklarını helal etmesini istedi. Başkan Sertoğlu, ”Ben eğer bir arkadaşımı istemeyerek üzmüş veya kırmışsam bana hakkını helal etsin. Bende tüm arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Çalışma hayatında ister istemez bazı olaylar yaşanabilir. Ne sizler ne de bizler bunu kasıtlı olarak yapmadık. 10 yıl boyunca ilçemize hizmet etmek için çaba gösterdik. Sizlerin de emekleri büyük. Bu bir bayrak yarışıdır. Göreve kim gelirse gelsin aynı heyecan ve çabayla çalışacağız. Bu veda yemeğinden dolayı sizlere de teşekkür ederim” dedi.

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