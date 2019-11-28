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Başkan Sunar soluğu TOKİ'de aldı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın 1.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın 1. ve 2. Marketler projelerine onay geldi. Ankara'da TOKİ Başkanı ile bir araya gelen Başkan Sunar, proje için çalışmaların başlandığı müjdesini sosyal medya hesaplarından duyurdu.


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar 1. ve 2. Marketler projelerine Çevre Bakanı Murat Kurum'un Erzurum'da yaptığı çalışma ziyaretinde gelen onay sonucunda, Ankara'da TOKİ Başkanı ile bir araya geldi.


Gerçekleşen olumlu görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından hazırlık çalışmalarına start verildiğini duyuran Sunar “Bu proje bizim seçim vaadimizdi. Bölgenin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır bu ilçede yaşayan bir vatandaş olarak bu noktaların hem şehir ekonomisine hem de ilçemize çok daha katkı sağlayacak bir şekle dönüşe bilirliğini hep düşünür konuşurduk. Önce partimizin teveccühü ile aday olduk sonra vatandaşlarımızın teveccühü ile seçildik. İlçemiz için en önemli projelerden biri olduğunu seçilmeden önce anlattık. Büyük bir iş. Bir anda olabilecek bir projeden bahsetmiyoruz. İstişare ettik. Hem esnafımızla hem vatandaşlarımız hem de belediyemizin teknik yetkilileriyle görüştük. Ankara'da TOKİ Başkanımız ile görüştük. İnşallah 1. Ve 2. Marketlerde dönüşüm çalışmalarını başlattık. bittiğinde İlçemize ve şehrimize çok yakışır bir proje olacağına inanıyoruz. Merkezi hükümetimizin destekleri bu konuda bizim için çok önemliydi. Çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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