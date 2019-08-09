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Başkan Sunar'dan Kurban Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.


Yayınlanan mesajda Başkan Sunar, Kurban ibadetinin paylaşmak üzerine çok büyük anlamları olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;


“Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren manevi vesilelerdir. Kurban Bayramı paylaşmaktır, kardeşliktir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Kestiğimiz kurbanların, yegane amacı fedakârlıktır. Ziyaret bekleyen hastalarımızı ziyaret ederken, kapımızı çalan çocuklarımızın gülüşleriyle mutlu olacağız. Akrabalarımızı ziyaret ederken hiç tanımadığımız evlerin sofralarında bereket bulacağız. Hem kazancımızdan, hem gönlümüzden fedakârlık etmemiz gereken bu günlerin bir başka önemi de Hac'dır. Kabe'de milyonlarca Müslümanın ellerini semaya kaldıracağı bu günlerin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini, kardeşlik ve paylaşım duygusunda en üst düzeye çıkacağımıza inandığımız Kurban Bayramı şiarını bir ömür yaşamamızı niyaz ediyorum. Başta şehitlerimizin aziz emanetleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Bayramını tebrik ediyorum.”

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