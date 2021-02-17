Başkan Sunar'dan Regaip Kandili mesajı

Şehitlerimizin canlarını adadıkları değerlerimize sadakatten ayırmasın. ‘ dedi.

Sunar'dan Regaip Gecesi Mesajı

Sunar, üç ayların başlangıcı, bereket ve hayır aylarının anahtarı olan Recep ayı ve Regaip Gecesine erişmenin getirdiği huzur ve mutluluğu ifade ederek, “Sevginin, kardeşliğin, samimiyetin ve maneviyatın doruklara ulaştığı bu mübarek iklimin, asil milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” dedi

“Recep ayı mana ayı”

Sunar Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan sunar mesajında, üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olduğunu anımsatarak, “Regaip Kandiliyle başlayan ve Kadir gecesiyle sona eren bu mübarek iklimi, en doğru şekilde değerlendirenlerden olacağız inşallah. Bir Allah dostu üç ayları şöyle yorumlar: Receb Ayı ekim ayıdır. Şâban ayı ürünü sulama ayıdır. Ramazan ayı ise ürünü toplama ayıdır. Bir Başka Allah dostu ise, ‘Receb ayı ağaçların tomurcuklanması gibidir. Şâban ayı tomurcukların açıldığı günler gibidir. Ramazan ürünü toplama günü gibidir ki, onları toplayanlar müminlerdir.' Rabbimizin biz inananlara lütfu; ne muazzam, ne mübarek günler. Nasip edene, kavuşturana şükür.” dedi

“Regaip gecemiz hayırlara vesile olsun”

Mesajının devamında; ibâdet, duâ, zikir ve hayırlı işlerle geçirilen bu müstesna zaman diliminin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Sunar, “Duamız Efendiler Efendisi Resulü Ekrem'in duasıdır. ‘Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.' Amin.. Milyon kere Amin. ” paylaşımında bulundu

“Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz”

Mesajında vatan uğruna can verme sırrına eren şehitleri rahmetle anan Sunar, “Gara'da şehadet şerbeti içen kardeşlerimizin muazzez ruhları indinde, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim, bu müstesna zaman dilimleri hürmetine kardeşliğimize göz diken hainlere ebediyen lanet etsin.” niyazını paylaştı.