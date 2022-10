Başkan Tanfer, “Gökhan Seven, bileği bükülmez gururumuz”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Antalya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında sol kol da altın madalya kazandıran Gökhan Seven'i tebrik etti.

Beraberinde Kent Konseyi Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ile birlikte ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Seven'in azimli başarılı çalışmasıyla başarısına her geçen gün yeni şampiyonluklar kazandırdığını ifade ederek: “Gökhan Seven kardeşimizin bileği bükülmez, dahi bir sporcumuzdur. Seven'i yakinen tanımamız, kardeşimizin Kent Konseyi Engelliler Meclisinin de üyesi olması bizlerin sevincini ikiye katlamıştır. Bu başarı adımında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Göstermiş olduğu bu üstün başarı diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Antalya'da aldığınız başarı ve ardından şanlı bayrağımızı spor müsabakalarında göndere çektirmesi ile millet olarak göğsümüzü kabarttı. Gökhan Seven kardeşimizi cani gönülden kutluyorum. Allah başarılarını daim etsin” şeklinde konuştu.

Milli sporcu Gökhan Seven ise, “Ülkemize madalya kazandırdığım için gururluyum, mutluyum. Beni yalnız bırakmayan Kent Konseyimizin değerli il yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah, başarılarımı artırarak devam ettireceğim” dedi.