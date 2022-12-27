Başkan Uçar en başarılı ilk on belediye başkanı arasında yer aldı

Mahmut Uçar, Türkiye'nin “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı” seçildi.

ORC Araştırma tarafından yapılan çalışmada 2022'nin En Başarılı 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı belirlendi. Mahmut Uçar, yüzde 60.2 oranıyla değerlendirmede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Mahmut Uçar daha önce yapılan anket sonuçlarında dereceye girmeyi başarmıştı. Başkan Uçar, “AK Belediyecilik bir vizyon belediyeciliğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere işaret etmiş olduğu hedef doğrultusunda ilçemizde güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. Bizler vatandaşlarımızın desteğiyle Lider Şehir Erzurum'u her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan AK Partimizin bütün teşkilatlarına, Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve kadir şinas hemşehrilerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin 2023 yılına büyük hedefler ve umutlarla girdiği bu kutlu zamanda, Türkiye Yüzyılı şiarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.