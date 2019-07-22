Başkan Uçar: "Kurtuluş meşalesi Erzurum'dan yakıldı"

Mahmut Uçar, yayınladığı bir mesajla Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümünü tebrik etti.

Tarihi Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Mahmut Uçar, "Bu kongre Cumhuriyete giden yolun meşalesini yakmıştır" dedi.

Başkan Uçar mesajında şunları söyledi:

“Bayrak, vatan ve ezan bir milletin temel taşıdır. Dadaş 23 Temmuz 1919 ‘da tüm dünyaya örnek olabilecek bir diriliş mücadelesi verdi. Milletimiz, tıpkı yüz yıl öncesinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı feraseti göstererek, hain darbe girişimine fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara koşarak hürriyetine ve iradesine sahip çıktı. Tankların, mermilerin önüne bedenini koyarak bu uğurda canını seve seve feda edebileceğini gösterdi. İşte 100 yıl önceki bu ruha, torunları 15 Temmuz'da da sahip çıktı, ülke ve millet meselesinde hiç bir gücün millet iradesinin önüne geçilemeyeceğini bir kez daha tarihe altın harflerle yazdı. Bu duygularla; 23 Temmuz 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anıyorum."