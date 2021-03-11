Başkan Uçar'dan 12 Mart mesajı

Mahmut Uçar, Erzurum'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan Kurtuluş mücadelemizin ülke olarak tam bağımsızlığımızın güvencesi olduğuna vurgu yapan Başkan Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum' un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü yâd ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, istisnasız hepsi şehit gazi torunu olan vatandaşımızın kurtuluş bayramını canı gönülden kutluyorum. Bir taraftan Rusların, öte yandan Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış necip milletimiz; namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğini göstererek kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koydular. 12 Mart 1918' de vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi vatanımızın kurtuluşunda ümit ışığı oluşmuştur. 1918 acının, kederin yaşandığı, gözyaşının dinmediği, vatan için canların feda edildiği bir zaman olmakla birlikte, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vakarlı duruşunu, vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlıkların ve yiğitliğini de tüm dünyaya gösterdiği kutlu zamandır. Bu kahramanlıkları kelimelere döküldüğü 12 Mart 1921'de gerçekleşen İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'ncu yıl dönümünü de kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da minnet ve rahmetle yâd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bu mutlu ve gururlu gününü kutluyor, Allah' tan Devletimize ve Milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum. Bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah' tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum."