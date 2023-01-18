Başkan Urkuç: 8 yeni tesisle 2 bin kişi işe kavuştu

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, ekonomik gelişmelerle birlikte faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tesisleri yeniden satış ve kiralama yoluyla ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Urkuç, “Erzurum'da OSB çatısı altında 8 yeni tesisle 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, kent protokolüyle sanayicileri bir araya getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç'un ev sahipliğinde Doğu Anadolu ihracatçılar Birliği binasında düzenlenen akşam yemeğine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 1. OSB Müdürü İhsan Ateş ile sanayiciler katıldı.

Urkuç teşekkür etti

Toplantının açılış konuşması yapan 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, bölgedeki sorunların çözümünde destek veren protokol üyelerine teşekkür etti. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tesislerin yeniden satış ve kiralama yoluyla ekonomiye kazandırıldığını dile getiren Başkan Urkuç, 8 yeni tesisle 2 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Başkan Urkuç, “Global ölçekte yaşanan ekonomik krizlere rağmen ülkenin doğusunda kalkınma hamlesine destek olan sanayicilerimiz geçen zaman içinde büyük fedakârlık gösterdi. Bu dönemde Organize Sanayi Bölgemiz çatısı altında yatırım yapan ve istihdam oluşturan firmalardan biri de Yavuz Tekstil oldu. Geçtiğimiz haftalarda açılışını Erzurum'a teşrifleriyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptığımız firmamızda şu an bin kişi istihdam edilmiş durumda. Yıl sonuna kadar bu rakamın 2 bin kişiye ulaşması da değerli yatırımcımız Sayın Alaattin Torunoğlu'nun hedefleri arasında. Erzurum'a ve bölgemize sağladığı katma değerden dolayı bir kez daha kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yatırım sözü verene destek istedi

Başkan Urkuç ayrıca kentte kurulan ikinci Organize Sanayi Bölgesi'nde, yatırım ve istihdam sözü vererek yer talebinde bulunan girişimcilere destek olunmasını istedi. Urkuç, “Bununla birlikte hali hazırdaki tesislerimizin sürdürülebilirliği ve desteklenmesi noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da ticaretlerinde ilk tercih olarak bölgemizde üretim yapan fabrikalarımızı tercih etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra protokol üyeleriyle sanayiciler fikir alışverişinde bulundu.