İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yaptırmış, soğuk havada çalışan pazarcılara çorba dağıttı

Aşkale Belediye Başkanı Dr.

Ahmet Yaptırmış, ilçe pazarını ziyaret ederek soğuk havada çalışan pazar esnafına çorba ikram etti.


Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Erzurum'un Aşkale ilçesinde zor şartlar altında çalışan pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Yaptırmış, esnafa çorba dağıtarak sohbet etti.


Çorba ikramına Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, il ve ilçe meclis üyeleri katıldı.


Başkan Yaptırmış yaptığı açıklamada, “Her Pazartesi günü ilçemizde pazar kuruluyor. Malum son zamanlarda yoğun yağan kar yerini çok soğuk bir havaya bıraktı. Bizlerde pazarcı esnaflarımız ve hemşerilerimize bu soğuk havada sıcak çorba ikramında bulunarak bir nebzede olsa ısınmalarına vesile olduk. Onlara yaptığımız ikramla yüzlerindeki tebessümü görmek ve hayır dualarını almakta bizlerin içini ısıttı” dedi.


Sabah yapılan çorba ikramında esnaflar başta olmak üzere vatandaşlarda oldukça memnun kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.