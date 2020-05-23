Başkan Yaptırmış'ın bayram mesajı

Ahmet Yaptırmış Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaptırmış, mesajında şunları kaydetti: "Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan önemli dayanışma ve paylaşma, aynı zamanda coşku günleridir. Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız.

Korona virüs sebebiyle yüreklerimiz her ne kadar buruk olsa da yinede birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramının, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile İlçe Halkımın ve tüm hemşehrilerimin bayramlarını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.''