Başkan Yaptırmış'ın Öğretmenler Günü mesajı

Ahmet Yaptırmış, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj yayımladı.

Yaptırmış mesajında şunları kaydetti; "Öğretmenlik, toplumlarda her zaman için yeri ve değeri izah edilemeyecek kadar çok önemli ve yüce bir meslektir. Ancak, eğitimin öneminin arttığı ve eğitim olanaklarının hızla geliştiği günümüzde, öğretmenin değeri bir kat daha artmıştır. Öğretmen, çocukların zekasını açan, ufkunu geliştiren ve onların ruhuna ışık tutan bir kişi olduğu kadar, içinde yaşadığı toplumu da aydınlatma ve geliştirme görevi yapmaktadır Öğretmenlik, belli alanlardaki bilgi ve tecrübeyi, genç nesillere aktarma sanatıdır. Eğitim meselesi, toplumlarda çok önemli ve öncelikli bir konudur. Eğitim uzmanları, eğitimle ilgili görüşlerini ve gerçeklerini ortaya koyarken, eğitim konusunu yeterince benimsemeyen bazı aileleri de ikna ederek, onların çocuklarını da eğitmiş ve bu konudaki başarılarını ispatlamışlardır. Toplumlarda belli görevleri icra eden, ekonomistler, mühendisler, doktorlar, avukatlar, şairler, yazarlar, gazeteciler, hakimler, bilim adamları, sanatçılar, politikacılar ve daha nice meslek sahibi kişiler, hep öğretmenlerin emeği ve gayretiyle yetişmişlerdir. Öğretmenler, kişilerinin yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgileri, onlara öğretmeyi, kendilerine meslek edinmiş kişilerdir Öğretmenler, çocuklarımızı bilgi ile aydınlatan, sabır ve özveri ile çalışan, fedakar kimselerdir. Onlar toplumların gözbebekleridirler Öğretmenin yerini, ne anne, ne de baba doldurabilmiştir. Çocuklarımız daha okul öncesi öğretmenle karşı karşıya gelmektedirler. Bu nedenle de, sağlıklı, bilgili, kültürlü ve ahlaklı bir nesil yetiştirebilmek için, öncelikle öğretmenlerin çok iyi yetiştirilmeleri ve donanımlı olmaları gerekmektedir.

Bizim için çok önemli olan bir davranış, bir diğeri için önemli olmayabilir. Fakat bir kişinin mesleği öğretmen olduğu zaman, durum haliyle değişir. Öğretmenlik hassasiyet gerektiren kutsal bir meslektir. Bu mesleğin içindeki kişiler, karşılarındakine öğüt vermekten ziyade yaptıklarıyla örnek olması gereken kişilerdir. Çünkü çocuklarımızın örnek alacağı kişilerin başında, öğretmenleri gelmektedir. Dini konuları öğreten ve açıklayan Peygamberler bile, birer elçi oldukları kadar, öğretmendirler de Sonuç olarak toparlarsak, son derece kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerin, toplum içinde çok ayrıcalıklı bir yerleri vardır. Unutulmamalıdır ki, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kişilerin kendi çalışkanlıklarının yanı sıra, onları yetiştiren öğretmenlerinin de büyük payı ve emeği vardır. Atatürk'ünde dediği gibi 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' ilkesi doğrultusunda her yıl 24 Kasımda kutlanan Öğretmenler günü kutluyor mesleğini hakkıyla yapan öğretmenlerimize saygılar sunuyorum.”