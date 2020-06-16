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Başkan Yaşar, depremzelerini yalnız bırakmadı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Bingöl Karlıova’da Pazar, Pazartesi günlerinde meydana gelen 5.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Bingöl Karlıova'da Pazar, Pazartesi günlerinde meydana gelen 5.7 ve 5.6 büyüklüğündeki iki depremin hasara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu, halkın taleplerini dinledi.


Beraberinde Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Muhammed Emin Işık ve meclis üyeleri ile birlikte depremde hasar oluşan mahalle ve mezralarda bir dizi temaslarda bulundu.


Depremin hemen ardından mahalle ve mezralarda evleri hasar gören vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Başkan Yaşar, “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm imkanlar kullanılmaktadır. Devlet tüm imkanlarıyla halkımızın yanındadır. Belediye olarak deprem anından itibaren halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak için yoğun çaba ortaya koyuyoruz” dedi.

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