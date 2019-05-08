Başkan Yaşar esnafla buluştu

Belediyenin toplantı salonunda ağırladığı esnafla sohbet eden Başkan Yaşar, “Birbirimize destek olacağız, ayrım yapmadan ve ayrıştırmadan hizmet edeceğiz, çalışacağız. Biz Çat'ın belediye başkanıyız ve buraya kesinlikle partizanlık yapmak için gelmedik” dedi.

Çat Belediyesi'nde esnafla istişare toplantısını düzenleyen Başkan Melik Yaşar, esnafın sorunlarını dinledi, beklentilerini not aldı. Çat'ı yepyeni bir çehreye kavuşturmaya kararlı olduklarını anlatan Başkan Yaşar, “Belediye başkanının partisi olmaz; belediye başkanı parti ya da partili ayrımı yapmaz. Biz burada herkesin başkanıyız, herkese hizmet etmekle mükellefiz” diye konuştu.

“SORUNLARI EL BİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ”

Çat'taki sorunların çözümü noktasında işbirliği, uyum ve uzlaşıdan yana bir tutum sergileyeceklerini anlatan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Belediyemizle esnafımızla ve vatandaşımızla düzenli olarak bir araya gelecek ve istişarelerde bulunacağız. İlçemizin kalkınması için hep birlikte yol haritası oluşturacak ve yola hep birlikte devam edeceğiz. Önceliğimiz ilçe merkezindeki hayvan barınakları olacak. Onları ilçe dışına taşımamız gerekiyor. İlçemizde pazaryeri kurulması Yine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortak projeler yürütmeyi ve insanımıza sıcacık yuvalar kazandırmayı planlıyoruz. Bu ve bunun gibi daha birçok hedefe el birliğiyle varacağız” şeklinde konuştu.