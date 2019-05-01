Başkan Yaşar'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Yaşar mesajında, Türkiye'nin sürekli büyüyen ve gelişim kaydeden bir ülke haline geldiğini belirterek, “Bu başarı, hiç şüphesiz, gecesini gündüzüne katarak, alın teri döken işçi kardeşlerimiz sayesinde olmaktadır" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dayanışma, birlik ve emeğin umutlarımızla birleştiği bu güzel günde bizler ülke olarak, büyük bir aileyiz. 1 Mayıs'lar, dünyanın hangi yöresinde, hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun, ayırım gözetmeden hepimizin sevgide, saygıda, tasada ve kıvançta birlikte olduğumuzun teyit edildiği günlerdir. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı, insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin de gelişim süreci hızlanacaktır. Belediye olarak hizmetlerin sunumunda benimsediğimiz, karşılıklı güven ve hakların gözetilmesi esasına dayanan çalışma sistemi, verimli hizmetler olarak halkımıza dönecek. Bizler yolumuza, daima bu çerçevede devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışan, üreten ve emeklerini esirgemeyen tüm halkımızın emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı en samimi duygularımla kutluyorum.”