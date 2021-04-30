Başkan Yaşar'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Yaşar mesajında, ‘'1 Mayıs işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bir bayram. Tüm emekçilerin, işçilerimizin ve çalışanlarımızın emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin yapılanmasında işçi kardeşlerimizin katkısı büyüktür. Emekçilerimizin hak arayışlarını simgeleyen bu özel günde emeğin hakkının ve emeğe saygının hatırlanması ve hatırlatılması önem arz etmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz buyurmuştur. Bizde bu yoldan ilerleyerek geçmişte olduğu gibi bugünde yarında daima işçilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor, işçi haklarının kutsal olduğuna inanıyoruz. Korona virüs salgınıyla gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan emekçilere ve bu zor günlerde hizmet edebilmek için günlerdir canla başla çalışan Belediye personelime verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.