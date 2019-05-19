Başkan Yaşar'dan 19 Mayıs mesajı

Bir milletin küllerinden yeniden doğuşu ve bağımsızlık uğrunda verilen kutlu bir mücadelenin başlangıcıdır” dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; birlik, beraberlik, azim ve fedakarlığa vurgu yaptı. Milletinateş çemberi içerisinde olduğu bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadele sürecinin, Erzurum ve Sivas kongreleriyle perçinlendiğini vurgulayan Başkan Yaşar, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen millet olarak verdiğimiz mücadele, bizleri sarsılmaz bir eserin sahibi kılmış ve Türkiye Cumhuriyeti o gün bugündür bizim başımızın üzerinde taşıdığımız emanetimiz olmuştur. Gençlerimize bu süreçte büyük bir mesuliyet yükleyense, adına vatan dediğimiz bu emanetin yılmaz birer bekçisi olmalarıdır. Bilinmelidir ki; ülkemiz ve milletimiz kuşkusuz gençliğimizin omuzlarında yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”